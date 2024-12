Partizánske chce v budúcom roku hospodáriť s prebytkovým rozpočtom

Partizánske 10. decembra (TASR) - Mesto Partizánske chce budúci rok hospodáriť s prebytkovým rozpočtom. Celkové príjmy predpokladá na úrovni 29.377.395,67 eura, celkové výdavky vo výške 29.348.005,86 eura. Na financovanie investícií schválilo i úverový rámec vo výške dva milióny eur, ďalšie financie na tento účel použije z rezervného fondu. Návrh rozpočtu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



Rozpočet obsahuje iba základné prevádzkové výdavky mesta a všetkých poskytovaných služieb vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií. "Už nejdeme cestou zvyšovania daní a poplatkov, ale cestou šetrenia. Krátia sa dotácie pre šport, kultúru, vzdelávanie. V prvom kole to bolo radikálne na úrovni 30 percent, dnes sme sa dostali na úroveň 20 percent priamych dotácií," povedal primátor Jozef Božik.



Zároveň mesto podľa neho pristúpilo ku skráteniu limitu mestského zastupiteľstva a limitu primátora, v prípade dotácií na prevádzku športovísk muselo ísť na úroveň 230.000 eur. "Rozpočet je prebytkový vo výške 29.000 eur, ale vôbec tam nie sú zakomponované odmeny (zamestnancom vo verejnej správe, pozn. TASR). My na to peniaze nemáme, pre naše mesto by to bolo 300.000 eur," doplnil s tým, že ďalším problémom bude nižší výnos podielovej dane.



Kapitálové výdavky súvisia iba s rezervným fondom a externým financovaním. "Máme schválené projekty, ktoré budeme spolufinancovať, ale budeme aj investovať. Sme jediné mesto na Slovensku, ktoré má vlastný strategický plánovací región, kde sú v zásobníku peniaze na projekty predschválené v rámci regionálnej integrovanej stratégie. Navyše prídu peniaze z Fondu na spravodlivú transformáciu, získali sme peniaze na cyklochodník, rekonštrukciu parkoviska na Luhoch," spomenul Božik.



Primátor zároveň avizoval, že si od januára nebude vyplácať desať percent mzdy. Tieto peniaze presunie na fond zníženého platu, z ktorého samospráva podporí činnosti či ľudí v meste.



Nový úver vo výške dva milióny eur avizuje mesto z dôvodu očakávaného limitovania výdavkov podľa zákona o dlhovej brzde. Využiť ho chce na financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov z externých zdrojov.



Mesto poskytne i finančnú výpomoc pre neziskovú organizáciu Domov vo výške 190.000 eur. Rozpočet tiež obsahuje splátky istín a úrokov z investičných úverov v celkovej sume 689.880 eur.