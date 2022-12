Partizánske chce v budúcom roku zabezpečiť ďalšiu obnovu Námestia SNP

Partizánske 23. decembra (TASR) - Mesto Partizánske plánuje v budúcom roku zabezpečiť ďalšiu obnovu Námestia SNP, zrekonštruovať chce i Ulicu Gen. Svobodu. Investície bude smerovať i do mestských častí. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2023, ktorý na svojom rokovaní vo štvrtok (22. 12.) schválili mestskí poslanci.



"Samospráva má záujem pokračovať v investičnom rozvoji. Modernizačný dlh sme za 12 rokov výrazne znížili, ale stále máme pred sebou veľa práce na niekoľko rokov, respektíve desaťročí," skonštatoval primátor Jozef Božik.



Investície chce mesto podľa neho zabezpečiť čím skôr i vzhľadom na postupujúcu infláciu. "Kľúčové investície na budúci rok sú zadefinované v rozpočte, a to je južná vetva Námestia SNP. Dokončenie veľkej rekonštrukcie ciest aj s podložím, novými chodníkmi a novým cyklistickým chodníkom. Prioritou je i kruhová križovatka na Ulici Gen. Svobodu," priblížil.



Ďalšou veľkou prioritou mesta sú lokálne investičné rozpočty. "Dnes už vieme, že priorita Veľkých Bielic je veľmi komplexná, dôležitá, a to je vykúpenie pozemkov pre rozšírenie cintorína. V Šimonovanoch chcú zase zrekonštruovať dom smútku," doplnil primátor.



Mesto má k dispozícii podľa neho i akceptačný list zo súkromnej nadácie a získať by malo 370.000 eur na pokračovanie cyklistického chodníka, ktorý má vybudovať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) na základe projektu mesta. "S nadáciou intenzívne rokujeme, aby sme ich získali. Spolu s naším dofinancovaním by sme mali cyklistický chodník s dĺžkou 4,2 kilometra o 1,4 kilometra dlhší. Dotiahneme ho tak až do priemyselnej zóny. K tomu by mali pribudnúť dve relaxačno-športové zóny s rozlohou 2000 štvorcových metrov, čo je podmienka súkromnej nadácie," dodal.



Na dokončenie obnovy námestia si chce radnica zobrať úver vo výške jeden milión eur, získať chce i úver od Štátneho fondu rozvoja bývania na odkúpenie bytového domu na Šípku. Do rozpočtu zaradí i predpokladaný zostatok rezervného fondu vo výške viac ako 1,7 milióna eur.



Mesto celkovo počíta v budúcom roku s investíciami v objeme 7,795 milióna eur. Dotácie z toho tvoria objem 3,141 milióna eur.