Partizánske chce zabezpečiť komplexnú modernizáciu systému vykurovania

Partizánske 3. septembra (TASR) - Samospráva Partizánskeho chce zabezpečiť dekarbonizáciu a modernizáciu systému centrálneho vykurovania v meste. Využiť chce pritom ekologické zdroje v podobe solárneho poľa, prípadne fotovoltickej elektrárne, geotermálne vrty a odpadové teplo. Výsledkom má byť prepojenie systémov, zníženie emisií i ekonomická udržateľnosť a stabilná cena tepla.



Problematikou prípravy a realizácie komplexného projektu dekarbonizácie vykurovania sa bude zaoberať pracovná skupina zložená z odborníkov, poslancov a zamestnancov mesta, jej zriadenie a zloženie odobrili poslanci na svojom rokovaní v utorok.



Súčasný systém centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v meste označila samospráva za nie dostatočne efektívny podľa aktuálnych štandardov. "Modernizácia pre Partizánske by mala priniesť vyššiu mieru efektivity a do budúcna aj nižšie ceny, ktoré budú dokladovať vývoj na trhu aj v nadväznosti na využívanie aj obnoviteľné zdroje energie. Či už ide o slnečné žiarenie a fotovoltiku, geotermálnu energiu a biomasu," uviedol pre TASR primátor Jozef Božik. Samospráva chce podľa neho totiž prepojiť zdroje zo sídliska Šípok so zdrojmi zo sídliska Luhy, keďže na nich žije viac ako 11.000 obyvateľov.



Partizánske je podľa primátora jednou z mála samospráv, ak nie jedinou, ktorá pripravuje stratégiu nízkotepelného bezuhlíkového hospodárstva, a to je budúcnosťou pre celú Európu. "Výhodou s porovnaní s inými mestami je to, že to máme postavené na verejnom vlastníctve, teda vlastníctve samosprávy. V tomto duchu môže byť Partizánske modelovým príkladom pre celé Slovensko do budúcna," dodal.



Pomoc pri nastavení nového systému CZT poskytne bezplatne mestu Európska investičná banka (EIB). V rámci nej špecialisti z EIB navrhnú najvhodnejšie spôsoby riešenia s ohľadom na požiadavky mesta, ekológiu a možnosti financovania.



Dodávku tepla v meste zabezpečujú Technické služby mesta Partizánske a súkromná spoločnosť, ktorá dodáva teplo pre priemyselný park. Technické služby prevádzkujú zdroj tepla Šípok, 20 plynových kotolní a niekoľko blokových odovzdávacích staníc tepla na sídlisku Luhy a v centrálnej zóne mesta, ako i kompaktné odovzdávacie stanice na sídlisku Šípok, pričom teplo je dodávané tepelnými rozvodmi s celkovou dĺžkou takmer 30 kilometrov a celkovým inštalovaným výkonom takmer 42 megawattov. Súčasný systém využíva prevažne zemný plyn a biomasu.