Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. marec 2026Meniny má Vlastimil
< sekcia Regióny

Partizánske chce zabezpečiť revitalizáciu Parku J. A. Baťu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Na území samospráva podľa neho zabezpečí revitalizáciu tak, aby tam obyvatelia a návštevníci mesta mohli tráviť príjemné chvíle počas horúceho letného obdobia.

Autor TASR
Partizánske 13. marca (TASR) - Samospráva Partizánskeho plánuje zabezpečiť revitalizáciu Parku J. A. Baťu. Projekt počíta s obnovou i doplnením zelene, výmenou povrchov za priepustné, inštaláciou prvkov na podporu biodiverzity či doplnením mobiliáru. Zdroje na realizáciu chce mesto získať z výzvy Ministerstva životného prostredia SR, podanie žiadosti schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.

Primátor Jozef Božik spomenul, že revitalizácia parku je ďalším projektom v rámci tzv. integrovaných územných investícií, v rámci ktorého je Partizánske samostatným strategicko-plánovacím regiónom ako jediné mesto pod 25.000 obyvateľov. Na investíciu má už predbežne dohodnuté zdroje.

Revitalizácia parku súvisí jednak s novou zeleňou, novými stromami, medonosnými stromami, novým mobiliárom a úpravou chodníkov tak, aby boli vodopriepustné a spĺňali kritéria aj vodozádržných opatrení, ktoré sa týkajú 21. storočia a aktuálnej doby klimatickej zmeny,“ priblížil Božik.

Na území samospráva podľa neho zabezpečí revitalizáciu tak, aby tam obyvatelia a návštevníci mesta mohli tráviť príjemné chvíle počas horúceho letného obdobia v tieni stromov, pri prechádzkach či venčení.

Samospráva sa zapojí do výzvy rezortu životného prostredia, ktorá je zameraná na podporu biologickej a krajinnej biodiverzity a kvality ekosystémových služieb prostredníctvom udržovania a budovania zelenej a modrej infraštruktúry. Na projekt má alokované zdroje vo výške 410.000 eur, na financovaní sa bude podieľať sumou vo výške osem percent z celkových oprávnených výdavkov.

Rozsah projektových aktivít môže byť ešte upravený v závislosti od vzťahu medzi rozpočtom projektu a dostupnou alokáciou finančných prostriedkov výzvy. Rozpočet projektu zároveň nie je v tejto fáze konečný, jeho finálna výška bude známa po dodaní finálnej projektovej dokumentácie projektantom a následne po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác,“ podotkla radnica.
.

Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS