Partizánske chce zrealizovať investície za viac ako deväť miliónov eur

Partizánske 22. januára (TASR) - Mesto Partizánske plánuje v tomto roku zrealizovať investície za viac ako deväť miliónov eur. Investičný rozpočet ovplyvnili finančne náročné projekty, medzi ktoré patrí odkúpenie bytového domu na sídlisku Šípok, výstavba kompostárne i rekonštrukcia komunikácií v centre mesta.



"Rozpočet na tento rok označili poslanci za ambiciózny, tak ako každý jeden. Vždy sa nám však stane to, že sa nám časť investícií nepodarí zrealizovať z objektívnych príčin z hľadiska ich množstva a možností realizácie na trhu," načrtol pre TASR primátor Jozef Božik.



Celkovú výšku investícií podľa neho ovplyvnilo to, že mesto ide odkúpiť bytový dom, na ktorý bude čerpať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciu. Ide o investíciu v hodnote viac ako 1,5 milióna eur. "Ďalšou veľkou investíciou je realizácia mestskej kompostárne. Získali sme zdroje z Európskej únie. Ide o projekt v hodnote troch miliónov eur. Mesto tiež chystá historicky najväčšiu investíciu, ktorá sa týka rekonštrukcie ciest a chodníkov," doplnil Božik.



Samospráva podľa neho plánuje zabezpečiť rekonštrukciu ciest a chodníkov od ulice R. Jašíka, cez Námestie SNP až po rieku Nitra, a potom od rieky Nitra po Jesenského ulicu. "Ide dĺžku približne jeden kilometer s tým, že ideme aj do konštrukčných vrstiev vozovky, podložia a rekonštrukcia sa dotkne aj chodníkov. Čaká nás aj cyklochodník v tejto časti mesta v dĺžke jeden kilometer a ďalšie úpravy parku," konkretizoval. Projekt nadväzuje na architektonickú súťaž v súvislosti so zbúraním výškovej budovy na Námestí SNP. Náklady dosahujú 1,8 milióna eur a investícia sa dotkne i Sokolskej ulice, ozrejmil primátor.



Mesto chce v tomto roku pokračovať i vo veľkoplošných opravách cesty na ulici Generála Svobodu spolu s chodníkmi, investovať chce i do futbalového štadióna, vybavenia Technických služieb mesta a zariadenia Domov, ako i rekonštrukcie verejného osvetlenia na viacerých uliciach. V rámci lokálnych investičných rozpočtov vyčlenila samospráva financie pre každú mestskú časť vo výške od 25.000 eur do 50.000 eur.