Partizánske chce zrekonštruovať objekt ZŠ Radovana Kaufmana

Partizánske 13. januára (TASR) - Samospráva Partizánskeho chce zrekonštruovať budovu Základnej školy (ZŠ) Radovana Kaufmana. Prácami sleduje zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu. Dodávateľa vybrala prostredníctvom verejnej súťaže. Vyplýva to z oznámenia, ktoré v pondelok zverejnila vo vestníku verejného obstarávania.



Práce budú okrem iného zahŕňať obnovu fasády kontaktným zatepľovacím systémom, výmenu drevených okien za plastové v nevymenených častiach blokov, dobudovanie rampy pre bezbariérový prístup do objektu z juhovýchodnej strany, nové prestrešenie vstupov z jeho severozápadnej strany či klampiarske práce.



Do súťaže sa prihlásilo 14 uchádzačov, víťaz verejnej súťaže zabezpečí rekonštrukčné práce na objekte na Nádražnej ulici za 357.894,60 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH), respektíve 429.473,52 eura s DPH. Radnica pôvodne predpokladala, že investícia bude 408.698,22 eura bez DPH. Zmluvu o dielo s firmou podpísala v týchto dňoch.