Partizánske cyklochodník pri korune hrádze rieky Nitra nevybuduje

Partizánske 26. decembra (TASR) - Samospráva Partizánskeho nevybuduje cyklochodník popri korune hrádze rieky Nitra, ktorý mal spájať významné pamiatky niekdajšieho obuvníckeho mesta. Investíciu mala realizovať v rámci cezhraničného projektu, Valašské Meziříčí však pre finančnú náročnosť svojho zámeru od realizácie ustúpilo. Partizánska radnica ponúkla pripravený projekt krajskej samospráve.



Cyklochodník od Šimonovian po Malé Bielice plánovala partizánska samospráva vybudovať v rámci cezhraničného projektu z programu Interreg V-A SK-CZ. Valašské Meziříčí chcelo z neho zabezpečiť rekonštrukciu terasy zámockého parku. Oproti plánovanému rozpočtu českému mestu schválili vlani dotáciu nižšiu o 50 percent. "Projektant navyše zhodnotil nestabilitu svahu a navrhol stavebné opatrenia, ktoré markantne zvýšili sumu za stavebné práce. Z troch miliónov českých korún sme sa dostali na viac ako 15 miliónov," uviedla na decembrovom rokovaní partizánskych poslancov zástupkyňa starostu mesta Valašské Meziříčí Yvona Wojaczková. Tamojšia samospráva podľa nej plánovala projekt okresať, čo riadiaci orgán z Bratislavy zamietol.



Pre koniec projektu na českej strane muselo skončiť so svojimi aktivitami aj Partizánske. "Mesto vykonalo kus práce, ktorú chceme zužitkovať tak, že ju po dohode s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslavom Baškom a poslancami TSK chceme odovzdať kraju tak, aby sa na korune hrádze rieky Nitra od Malých Bielic až do Chalmovej mohol vybudovať cyklochodník. Mesto prispeje už zrealizovanou prácou a projektovou dokumentáciou, ktorú sme pripravili," ozrejmil primátor Jozef Božik.



Spolupráca s Valašským Meziříčím bude podľa neho pokračovať aj naďalej. "Do budúcna som presvedčený o tom, že keď aj tento jeden projekt nevyšiel, tie ďalšie budú úspešnejšie a mestá budú navzájom pestovať veľmi dobré a korektné vzťahy," dodal.



Projektový zámer vo výške 1,2 milióna eur už riadiaci orgán pre cezhraničný projekt Partizánskemu schválil. Nenávratný finančný príspevok je vo výške 642.843,10 eura, mesto sa malo na spolufinancovaní podieľať sumou 32.142,16 eura a ďalšie stavebné výdavky projektu ho mali vyjsť maximálne na 557.245 eur.