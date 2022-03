Partizánske získa ďalšieho partnera, bude ním mesto v Zlínskom kraji

Partizánske 5. marca (TASR) - Partizánske získa ďalšieho partnera z Českej republiky. Bude ním druhé najväčšie mesto Zlínskeho kraja Otrokovice. Dohodu o partnerstve a spolupráci odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



S ponukou o uzatvorenie dohody o spolupráci oslovila samosprávu starostka Otrokovíc Hana Večerková na základe predchádzajúcej neformálnej spolupráce a korektných vzťahov.



Otrokovice budú v poradí ôsmym partnerským mestom Partizánskeho a štvrtým z Českej republiky. Podieľali sa na vzniku Česko-slovenskej Baťovej spoločnosti, ktorej založenie inicioval v roku 2015 primátor Partizánskeho Jozef Božik. "Tým, že sme sa stretávali na rôznych aktivitách, podujatiach, kolegovia z Otrokovíc vycítili, že by sme boli vhodným partnerom, hoci už majú slovenské partnerské mesto, a to Dubnicu nad Váhom. Majú veľmi blízko k Partizánskemu, pretože Ján Antonín Baťa urobil veľmi veľa pre vznik Baťovian a rozvoj Otrokovíc," priblížil pre TASR Božik.



Zástupcovia Otrokovíc sa preto podľa neho rozhodli, že 7. marca by bol vhodný čas na odhalenie sochy Baťovi a keďže táto osobnosť spája obe mestá, prišli s návrhom, aby spoluprácu obe samosprávy v tento deň istým spôsobom inštitucionalizovali.



"Otrokovice a Partizánske už mali v minulosti k sebe blízko. Ešte pred rokom 1989, aj keď to otvorene nebolo možné, keďže komunistická strana by to nedovolila, z titulu batizmu spolupracovali," spomenul Božik.



Mestá budú participovať v oblastiach ekonomiky, zdravotníctva, vedy, vzdelávania a výchovy, kultúry, športu, umenia, životného prostredia, kultúrneho a prírodného dedičstva. Otrokovice sa stanú súčasťou i podujatia Česko-slovenský deň, v rámci ktorého sa deti z oboch republík navštevujú a absolvujú spoločné vyučovanie českého a slovenského jazyka, literatúry, dejín i zemepisu.