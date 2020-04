Mesto Partizánske predstavilo dezinfekčný tunel

Partizánske 24. apríla (TASR) – Uzavretý dezinfekčný tunel, ktorý poskytuje takmer stopercentnú dezinfekciu proti šíreniu baktérií a vírusov, predstavilo v piatok mesto Partizánske. Tunel slúži pre 65 zamestnancov Domova, n. o., a Zariadenia opatrovateľskej služby, ktorí sa starajú o stovku klientov.







Partizánske je podľa primátora Jozefa Božika jedným z prvých slovenských miest, ktoré spustilo prevádzku dezinfekčného tunela. "Človek prejde dezinfekčným tunelom a na povrchu jeho oblečenia, tváre, vlasov, rúk nezostane ani jedna baktéria či vírus. Potom prichádza do zamestnania, kde sú sociálne odkázaní ľudia, často s veľkým zdravotným problémom. Som rád, že táto myšlienka, ktorá uzrela svetlo sveta na pôde okresu Partizánske, sa aplikuje práve tu. Pevne verím, že je to inšpirácia pre celé Slovensko, pretože takéto zariadenie v budúcnosti pokojne môže byť pred každým domovom sociálnych služieb," povedal Božik.



"Po vstupe do tunela vznikne dezinfekčná hmlovina, ktorú vyrába šesť trysiek. A keď zdvihnete ruky, zasiahne vás to celého a na 99,9 percenta vydezinfikuje. Hlavný rozdiel medzi bránami a tunelom je v tom, že tunel má opláštenie a neovplyvňujú ho poveternostné podmienky. Pracuje na 12 voltov a keby ste ho potrebovali preniesť 'na lúku', viete ho napojiť na autobatériu. Môže byť použitý aj ako humanitárna pomoc. Je rozkladateľný a skladateľný, vieme ho zabaliť a poslať balíkom napríklad do Afriky," vysvetlil Peter Dobiaš, riaditeľ firmy Bequem, ktorá zmenila pre súčasnú situáciu zameranie výroby.



Doplnil, že zatiaľ vyrábajú jeden tunel denne. "Všetko závisí od objednávok a záujmu. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia vo svete. K tunelu vieme pripojiť nádrž na 1000 litrov. Teraz sme pripojili 25-litrovú nádrž, dvadsaťlitrová je na dezinfekciu 320 ľudí," dodal Dobiaš.



V zariadení Domov, n. o., platí zvýšený epidemiologický režim a zvýšená dezinfekcia všetkých plôch a povrchov. "V maximálnej možnej miere sa snažíme o zvýšenú dezinfekciu a hygienu v celom našom zariadení. Dezinfekčný tunel je v podstate bonus navyše, filter pre našich zamestnancov pri prvom kontakte. Potom odchádzajú do šatní, tam sa prezlečú do pracovných odevov a idú na konkrétne pracovisko. Takže nám bude veľmi nápomocný v boji proti ochoreniu COVID-19," podotkla riaditeľka zariadenia Petra Zubatá.