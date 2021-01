Do MŠ v Partizánskom nastúpilo viac ako 60 detí

Partizánske 12. januára (TASR) – Partizánske zabezpečilo pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu, materskú školu pre ich deti. Do nej nastúpilo viac ako 60 dievčat a chlapcov. Pre školákov pripravila samospráva aj školský klub. Informoval o tom v utorok primátor Jozef Božik.



Rodičia prihlásili do MŠ Malá Okružná 98 detí, v pondelok do nej nastúpilo 68 chlapcov a dievčat, v utorok ich bolo 66. „MŠ Malá okružná sme určili vzhľadom na počet detí ako jedinú, ktorá je momentálne v prevádzke a sústredia sa v nej deti zo všetkých mestských MŠ. V každej triede sú učiteľky z tej MŠ, ktorú deti navštevujú. Čiže inak povedané, máme toľko tried, koľko máme MŠ," uviedol Božik.



Zároveň samospráva pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry v priestoroch mestského centra voľného času zriadila učebňu školského klubu, kde sa zúčastňujú na online vyučovaní a zároveň trávia voľný čas. Ide predovšetkým o školákov z prvého stupňa základných škôl.



„Podobne ako iné mestá i my sa snažíme pomôcť rodičom, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo musia ísť do práce a nemôžu pracovať z domu. Vzhľadom na kritický vývoj situácie predpokladám, že v tomto režime školských činností budeme pokračovať aj nasledujúce týždne a možno aj mesiace," skonštatoval primátor.