Do parkovacej zóny v Partizánskom zaradia novovybudované miesta

Partizánske 28. októbra (TASR) - Mestská parkovacia zóna (MPZ) v Partizánskom sa rozšíri o ďalšie miesta. Mesto tam zaradí novovybudovanú plochu na Ulici R. Jašíka za úradom práce. Samospráva rovnako zriadi vyhradené parkovacie miesta. Zmeny odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



Pôvodne štrkovú plochu za úradom práce mesto pri zavádzaní MPZ prenajalo Technickým službám mesta Partizánske. Na ploche zriadilo špeciálny režim, v rámci ktorého rezidentské karty neakceptovalo. "Po rekonštrukcii bude vytvorených 16 parkovacích miest a dve miesta vyhradené pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Oproti pôvodnému projektu, z ktorého samospráva vychádzala, sa rozhodla nezasahovať do zelene a navrhnuté parkovacie miesta, ktoré uvažovali zo záberom zelenej plochy, nezrealizovala," priblížila samospráva.



Plochu zaradí mesto do MPZ, na Ulici Rudolfa Jašíka sa tak zvýši počet parkovacích miest z pôvodných 48 na 66. Nová parkovacia plocha s piatimi miestami pribudla i na Slovanskej ulici, ktorá je jednou z najužších ulíc zaradených do MPZ. Uľahčiť by tak mala parkovanie hlavne obyvateľom, ktorí tam bývajú.



Samospráva zriadi i vyhradené parkovacie miesta. Doteraz tieto podnety od obyvateľov odmietala, zaradením plochy za úradom práce a v budúcnosti plochy pri podchode do zóny však podľa nej vzniká priestor na zavedenie aj takýchto miest. "Je však potrebné zabezpečiť, aby takéto vyhradzovanie nebolo na úkor parkujúcich obyvateľov," podotkla radnica.



Vyhradené parkovacie miesta tak budú tvoriť maximálne päť percent z celkového počtu miest v MPZ. Obyvateľom či firmám vydá radnica osobitnú parkovaciu kartu, a to minimálne na šesť mesiacov za sumu, ktorá je súčinnom počtu kalendárnych dní a ceny parkovného. Systém samospráva prehodnotí po roku fungovania.



MPZ v Partizánskom bude po zaradení ďalších plôch po novom tvoriť 1116 miest.