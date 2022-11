Partizánske 11. novembra (TASR) - Mesto Partizánske dokončilo prvú etapu obnovy Námestia SNP. Rekonštrukčné práce v hodnote 970.000 eur na jednej časti komunikácie, chodníkov i súvisiacej infraštruktúry nadväzovali na architektonickú súťaž. Časť obnoveného centra odovzdali do užívania v piatok.



"Obnova spočívala v rekonštrukcii komunikácie s dĺžkou takmer 500 metrov, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Námestia SNP, a to od mostného objektu cez rieku Nitra až po Jesenského ulicu," načrtol primátor Jozef Božik.



Celkovo podľa neho pribudlo 3500 štvorcových metrov (m2) zrekonštruovanej vozovky, viac ako 800 m2 nového chodníka, viac ako 650 m2 cyklochodníka. "Takisto pribudlo nové verejné osvetlenie v podobe 19 lámp s LED svietidlami s príkonom 35 wattov, ďalších 16 svietidiel s príkonom 61 wattov, ktoré sú smart, to znamená, že o polnoci sa bude ich príkon znižovať tak, aby sa šetrili finančné prostriedky. Súčasťou sú i nové polomery a spojenia s križovatkami. Máme tu 11 nových priechodov pre chodcov, z toho šesť vyvýšených," priblížil.



Súčasťou prác bola kompletná výmena podložia i nová sieť kanalizácie, súčasťou siete verejného osvetlenia je tiež predpríprava pre internet, rozhlas a kamerový systém, ozrejmil zástupca dodávateľa prác, spoločnosti Strabag Juraj Bunda. Cyklochodník je zhotovený z červeného asfaltu. "Je to na slovenské pomery raritná vec. Ide o modifikovaný asfaltobetón, do ktorého sa primiešava farbivo. Ide o vizuálnu pomôcku na oddelenie chodníka," vysvetlil Bunda.



Rekonštrukčné práce nadväzovali na architektonickú súťaž. "Je to veľmi špecifický priestor, veľmi hodnotný z hľadiska slovenskej i modernej architektúry. Kultúrny rozmer je tam prítomný," skonštatoval projektant z ateliéru Plural Michal Janák. Pri obnove sa podľa neho architekti stretli s najmä technickými výzvami, čo sa týka revitalizácie parku, tam sa ešte zabezpečuje projekcia druhej časti, najmä priestoru parku. "Cestná komunikácia je technickou stavbou, tam boli určité aspekty, s ktorými bolo potrebné sa vyrovnať, aby spĺňala súčasné požiadavky a normy," doplnil.



Investícia do prvej etapy obnovy predstavovala 970.000 eur, mesto ju platilo zo svojho rozpočtu, na tento účel si bralo aj úver.



Mesto chce s ďalšou etapou obnovy Námestia SNP pokračovať budúci rok, deklaroval Božik, ktorý je podľa svojich slov pripravený rešpektovať, že druhá etapa bude rozdelená na dve časti. "Prioritná je cesta, cyklochodník, pozdĺžne státie, chodník s novým verejným osvetlením a druhá časť je samotný park. Primárne musíme riešiť bezpečnosť chodcov, cyklistov a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, následne na to parkové úpravy," dodal.