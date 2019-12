Druháci pomohli vysadiť v Partizánskom viac ako sto stromčekov

Partizánske 31. decembra (TASR) - Žiaci druhého ročníka základných škôl v Partizánskom vysadili na území mesta viac ako sto nových drevín. Aktivita bola súčasťou projektu Môj stromček druháčik, s ktorou začala samospráva vlani. Informoval o tom v utorok TASR primátor Jozef Božik.



"Máme priestor na to, aby sme každý rok v rámci tejto akcie vysadili v meste minimálne 200 nových stromčekov, ktoré, pevne verím, jednak budú skrášľovať okolie, ale zároveň je to veľký prínos aj pre samotné životné prostredie," uviedol Božik.



Nové dreviny na území mesta vysadili druháci za pomoci mestských zamestnancov v rámci pravidelnej jesennej výsadby. V meste pribudlo dovedna 143 nových stromov, ako sú javory, gledíčie, platany, okrasné čerešne či iné druhy drevín, ktoré znášajú sucho.



Pred vysadením stromčeka si každý druhák pripevnil na konár ceduľku so svojím menom. Žiaci tak budú môcť pozorovať, ako ich strom rastie. "Detičky sa v rámci vyučovania budú o stromčeky aj starať, to znamená, že v nejakých časových intervaloch ich budú zalievať, teda nemali by vyschnúť, ale mali by rásť," dodal primátor.