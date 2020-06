Dvojica občianskych združení chce zriadiť Baťapoint

Partizánske 11. júna (TASR) - Dvojica občianskych združení chce v priestoroch domu na Červenej ulici v Partizánskom zriadiť takzvaný Baťapoint. Priestor má podľa zámeru Fabriky umenia a Skrášľovacieho spolku slúžiť na zviditeľňovanie historického odkazu mesta a zároveň plniť funkciu turisticko-informačnej kancelárie. Zámer odobrili mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní.



Baťapoint plánujú občianske združenia zriadiť v priestoroch domu vo vlastníctve mesta. To ešte v januári podalo na Úrad vlády SR žiadosť o dotáciu na projekt pod názvom Baťapoint ako inovatívny prvok pri zachovaní a šírení kultúrno-historického dedičstva Baťovian. "Hlavným cieľom zámeru je zachovanie architektúry stavby baťovského domčeka a jeho obnova do pôvodného stavu. Rekonštrukciou domu by sa vytvorili ideálne podmienky na fungovanie projektu a jeho myšlienok," uviedla partizánska radnica.



Občianske združenia sú partnermi projektu, samospráva s nimi v tejto súvislosti podpísala i memorandum o vzájomnej spolupráci.