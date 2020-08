Partizánske gymnázium zrekonštruovali za vyše milión eur

Partizánske 30. augusta (TASR) - Študenti Gymnázia v Partizánskom sa v septembri vrátia do vynovenej školy. Objekt totiž prešiel kompletnou rekonštrukciou. Prácami sledoval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zníženie energetickej náročnosti budovy a financoval ich z fondov Európskej únie.



Rekonštrukčné práce sa dotkli budovy gymnázia, ako i priľahlej telocvične. "V rámci tohto projektu sa zateplili všetky strechy, vymenili sa staré okná a zateplil obvodový plášť nielen celého gymnázia, ale aj priľahlej budovy telocvične. V každej miestnosti na vyučovanie je aj rekuperačná jednotka," priblížil predseda TSK Jaroslav Baška.



Prácami samosprávny kraj sledoval zníženie energetickej náročnosti objektu a ušetrené finančné prostriedky, ktoré škola nebude musieť vynakladať napríklad na plyn, tak podľa neho môže využiť na odmeny, respektíve ďalšie zveľaďovanie výučbového procesu. "Náklady na rekonštrukciu predstavovali zo súťaže viac ako milión eur s daňou z pridanej hodnoty. Dodávateľ zabezpečil ešte dodatkové práce za viac ako 150.000 eur a TSK dal svoje finančné zdroje na niektoré veci mimo projektu. Išlo o opravy vstupov do budovy gymnázia, výmenu niektorých podláh v učebniach a na chodbách," doplnil s tým, že do prác sa zapojili i zamestnanci a študenti školy.



Investíciu TSK financoval z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Nenávratný finančný príspevok mu schválilo Ministerstvo životného prostredia SR ešte v apríli 2018. Odvtedy hľadal dodávateľa prác, s ktorým uzatvoril zmluvu v septembri 2019.