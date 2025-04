Partizánske investuje do lokálnych opráv ciest viac ako 180.000 eur

Partizánske 8. apríla (TASR) - Samospráva Partizánskeho investuje do opráv výtlkov na miestnych cestách na území mesta viac ako 180.000 eur. Zmluvu s dodávateľom podpísala v týchto dňoch. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



Primátor spresnil, že vybraný dodávateľ zabezpečí opravu 4000 štvorcových metrov výtlkov na cestách v meste. „Ide aj o tie, ktoré neboli dokončené na jeseň minulého roka,“ doplnil.



Dodávateľom prác je spoločnosť Strabag, mesto jej v zmysle zmluvy o dielo zaplatí 188.902,17 eura.



Lokálne opravy budú spočívať v odfrézovaní alebo vybúraní poškodenej vozovky v hrúbke do 50 milimetrov a v hrúbke do 100 milimetrov, vyčistení podkladu, realizácii asfaltového postreku a položení novej ložnej asfaltovej vrstvy. Firma 75 percent prác dokončí do 15. júla a zvyšných 25 percent do 15. októbra tohto roka.