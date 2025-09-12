Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. september 2025Meniny má Mária
< sekcia Regióny

Partizánske investuje do tepelných rozvodov viac ako 100.000 eur

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Radnica zabezpečuje dve investície.

Autor TASR
Partizánske 12. septembra (TASR) - Samospráva Partizánskeho pokračuje v investíciách do tepelného hospodárstva v meste. Na rekonštrukciu tepelných rozvodov v dvoch mestských častiach vyčlenila viac ako 100.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

Radnica zabezpečuje dve investície. „Tá prvá je takmer pred dokončením, realizovali sme ju v mestskej časti Luhy II a išlo o rekonštrukciu tepelných rozvodov v dĺžke viac ako 400 metrov, ktoré vedú k bytovým domom na ulici Veľká okružná číslo 1015, 1022, 1025,“ uviedol Božik.

V prípade mestskej časti Luhy I sú to podľa neho tepelné rozvody v dĺžke 300 metrov a vedú do centra voľného času. „Obe investície predstavujú čiastku viac ako 100.000 eur. Pevne verím, že prispejú k väčšej spokojnosti obyvateľov mesta a vyššej efektivite tepelného hospodárstva,“ dodal.
.

Neprehliadnite

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom

PRELOMOVÝ OBJAV: Hornina z Marsu môže obsahovať stopy po živote