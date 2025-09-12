< sekcia Regióny
Partizánske investuje do tepelných rozvodov viac ako 100.000 eur
Radnica zabezpečuje dve investície.
Autor TASR
Partizánske 12. septembra (TASR) - Samospráva Partizánskeho pokračuje v investíciách do tepelného hospodárstva v meste. Na rekonštrukciu tepelných rozvodov v dvoch mestských častiach vyčlenila viac ako 100.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
Radnica zabezpečuje dve investície. „Tá prvá je takmer pred dokončením, realizovali sme ju v mestskej časti Luhy II a išlo o rekonštrukciu tepelných rozvodov v dĺžke viac ako 400 metrov, ktoré vedú k bytovým domom na ulici Veľká okružná číslo 1015, 1022, 1025,“ uviedol Božik.
V prípade mestskej časti Luhy I sú to podľa neho tepelné rozvody v dĺžke 300 metrov a vedú do centra voľného času. „Obe investície predstavujú čiastku viac ako 100.000 eur. Pevne verím, že prispejú k väčšej spokojnosti obyvateľov mesta a vyššej efektivite tepelného hospodárstva,“ dodal.
Radnica zabezpečuje dve investície. „Tá prvá je takmer pred dokončením, realizovali sme ju v mestskej časti Luhy II a išlo o rekonštrukciu tepelných rozvodov v dĺžke viac ako 400 metrov, ktoré vedú k bytovým domom na ulici Veľká okružná číslo 1015, 1022, 1025,“ uviedol Božik.
V prípade mestskej časti Luhy I sú to podľa neho tepelné rozvody v dĺžke 300 metrov a vedú do centra voľného času. „Obe investície predstavujú čiastku viac ako 100.000 eur. Pevne verím, že prispejú k väčšej spokojnosti obyvateľov mesta a vyššej efektivite tepelného hospodárstva,“ dodal.