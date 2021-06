Kuchynský odpad budú v Partizánskom zbierať od dverí k dverám

Partizánske 20. júna (TASR) - Mesto Partizánske sa pripravuje na zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Od júla ho bude zbierať systémom od dverí k dverám.



Zavedením zberu BRKO reaguje samospráva na novú legislatívnu povinnosť. "V tomto je Partizánske asi jedinečné v rámci celého Slovenska. Nebudeme zbierať tento odpad klasicky do hnedých nádob, ktoré by boli na stojiskách, kde by ho ľudia odkladali. Odpad budeme zbierať individuálne od každého jedného bytu dvakrát do týždňa," povedal pre TASR primátor Jozef Božik.



Zber kuchynského odpadu podľa neho zabezpečia zamestnanci technických služieb, ktorí ho okamžite naložia do auta a odvezú na najbližšiu bioplynovú stanicu. "Zároveň si tak budeme vedieť kontrolovať, čo v odpade končí, pretože pri veľkých hnedých nádobách môže byť odpad kontaminovaný tým, že tam niekto hodí fľaše, plasty či papier," doplnil.



Samospráva systém podľa Božika pripravila v spolupráci s organizáciou Priatelia Zeme - CEPA, zber odskúšala v rámci pilotného projektu na sídlisku Šípok, v rámci ktorého osem týždňov dva razy do týždňa BRKO zbierala od vybraných domácností. "Po prepočtoch sa ukázalo, že takýmto spôsobom vyzbierame až 800 ton kuchynského odpadu," ozrejmil primátor.



Domácnosti dostanú od mesta nádobu na BRKO, ako i kompostovateľné vrecká.