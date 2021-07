Partizánske chcú pokračovať v projekte občianskej poriadkovej služby

Partizánske 20. júla (TASR) - Samospráva Partizánskeho plánuje opätovne zriadiť miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS). Ide v poradí už o druhý projekt mesta s týmto účelom. Na jeho financovanie bude žiadať nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje. Odobrili to mestskí poslanci na svojom uplynulom rokovaní.



"Mesto plánuje zamestnať dvoch ľudí, ktorí budú prioritne pôsobiť v lokalite Nábrežná. Projekt zahŕňa prefinancovanie mzdových nákladov po dobu 15 mesiacov a paušálne sadzby na ostatné výdavky," priblížil primátor Jozef Božik.



Financie na projekt bude samospráva žiadať z výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR. Celkový rozpočet projektu je vo výške viac ako 32.300 eur. Mesto by sa na financovaní malo podieľať sumou vo výške piatich percent z celkových nákladov, čo predstavuje približne 1620 eur.



MOPS v Partizánskom s dvoma zamestnancami už pôsobila, a to od apríla 2018 do marca tohto roka. "Vzhľadom na dobré skúsenosti sa mesto opäť rozhodlo podať žiadosť o NFP," dodal primátor.