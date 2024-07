Partizánske chce pokračovať v rekonštrukcii Ulice gen. Svobodu

Partizánske 3. júla (TASR) - Mesto Partizánske chce zabezpečiť ďalšiu etapu rekonštrukcie komunikácie na Ulici gen. Svobodu. Na tento účel vyčlenilo v druhej zmene rozpočtu 100.000 eur. Úprava rozpočtu, ktorú schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní, počíta i s ďalšími investíciami do infraštruktúry mesta.



Samospráva na piatu etapu rekonštrukcie komunikácie na Ulici gen. Svobodu presunula z bežných výdavkov na kapitálové výdavky 50.000 eur, ďalších 50.000 eur má na túto akciu vyčlenených v rezervnom fonde. Rekonštrukciou prejde i odstavná plocha na Nádražnej ulici, z Lokálneho investičného rozpočtu Luhy I. na to pôjde 22.000 eur a ďalších 20.000 eur vyčlení radnica z bežných výdavkov.



Dotáciu z Ministerstva financií SR v objeme 340.000 eur, ktoré mestu schválila vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v polovici mája v Handlovej, použije radnica na ďalšie investície. Na rekonštrukciu Červenej ulice dá 250.000 eur, rekonštrukciu vykurovacieho systému Vodného hradu 20.000 eur, čiastočnú opravu Námestia SNP 40.000 eur a rekonštrukciu domu smútku na Šípku 30.000 eur.



Z rezervného fondu vyčlenila samospráva financie v objeme 35.990 eur, ktoré prerozdelí na dofinancovanie rekonštrukcie chodníka na Malinovského ulici, osadenie dopravných vankúšov v Šimonovanoch a Malých Bieliciach, ako i dotáciu pre Správu majetku mesta na energie. Ďalších 45.000 eur z fondu použije na opravu podlahy v Základnej škole (ZŠ) Športovcov a rekonštrukciu elektroinštalácie v školskej jedálni pri ZŠ Malinovského.



Do rozpočtu zaradila radnica i dvojicu dotácií spolu vo výške 23.000 eur. Dar od Nadácie Slovenskej sporiteľne použije na výstavbu prvého mestského ekoparku a finančný príspevok od SPAK-EKO na úhradu výdavkov spojených so znižovaním voľne pohodeného odpadu vznikajúceho z tabakových výrobkov s filtrami na území mesta.



Druhá zmena rozpočtu tiež zahŕňala presuny prostriedkov, ktoré umožnili mestu vyplatiť dotácie organizáciám v pôvodnej výške. Tie krátilo vo väčšine prípadov o 15 percent z dôvodu nedostatku financií. Úpravu radnici umožnili financie vo výške viac ako 457.000 eur, ktoré získala na opatrovateľskú službu.



Po schválení úpravy rozpočtu má mesto v rezervnom fonde ešte 1.031.543,91 eura.