Partizánske chce zabezpečiť rekonštrukciu areálu základnej školy

Partizánske 20. júna (TASR) - Mesto Partizánske chce zabezpečiť rekonštrukciu športového areálu pri Základnej škole s Materskou školou (ZŠ s MŠ) Veľká okružná. Dodávateľa prác vyberá cez verejnú súťaž, náklady na modernizáciu športoviska odhadlo na viac ako 520.000 eur. Výzvu zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Samospráva chce v areáli obnoviť pôvodné športoviská a doplniť ho o nové ihriská a športoviská. „Rozšíri sa tak využitie areálu a vznikne komplexný športový areál pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity študentov školy a návštevníkov areálu,“ skonštatovala samospráva. V areáli podľa nej vznikne multifunkčné ihrisko, basketbalové ihrisko, atletická rovinka a atletická dráha, doskočisko do diaľky, workoutové ihrisko, priestor na vrh guľou, doplní sa tam mobiliár aj osvetlenie.



Náklady na zabezpečenie prác odhadla samospráva na 521.886,54 eura bez DPH, ako kritérium pre výber víťaza súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu za dielo.



Radnica sa zapojila do výzvy Podpora rozvoja regionálneho školstva, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci Programu Slovensko. Primátor Jozef Božik pred časom konkretizoval, že o financie sa samospráva uchádza v rámci tzv. integrovaných územných investícií. Pripomenul, že Partizánske je jediným okresným mestom na Slovensku, ktoré je samostatným strategickým plánovacím regiónom.



Celkový projekt zahŕňa i modernizáciu odbornej učebne pre praktické vyučovanie, nákup kompenzačných a didaktických pomôcok do školského klubu detí a čiastočnú debarierizáciu školy.