V Partizánskom plánujú zbúrať bytový dom na Nábrežnej ulici

Partizánske 23. augusta (TASR) - Samospráva Partizánskeho plánuje uzatvoriť a zbúrať ďalší z bytových domov na Nábrežnej ulici. Dom v zlom technickom stave označila za prebytočný a neupotrebiteľný bez nákladnej rekonštrukcie a v budúcnosti ho neplánuje využívať.



"Mesto v roku 2012 pristúpilo k procesu zápasu voči asociálom, ktorí poškodzujú a ničia majetok. Nateraz v každom jednom volebnom období samospráva reprezentovala jednotný záujem v tom, aby ľudia, ktorí 'vybývali' bytové domy, nedostali náhradné bývanie od mesta," načrtol pre TASR primátor Jozef Božik.



Samospráva podľa neho doposiaľ deložovala celkovo 200 domácností, a to nielen z Nábrežnej ulice, ale i Ulice R. Jašíka či Veľkej okružnej. Božik ďalej priblížil, že v bytovom dome 205 na Nábrežnej ulici sa nachádza posledná rodina, s tou sa mesto momentálne súdi. "Keď súdny spor dokončíme, budova sa uzatvorí a pripraví na zbúranie," avizoval primátor.



Zo štyroch bytoviek v tejto lokalite tak podľa neho zostane len jedna, budúcnosť domu je v rukách jeho obyvateľov. "To znamená kontrola správania, kontrola plnenia si povinností. Pokiaľ budú slušní a budú si platiť nájomné, budú tam bývať ďalej," podotkol.



Na asanáciu budovy predbežne radnica vyčlenila v štvrtej zmene rozpočtu mesta 50.000 eur, odobrili to mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (22. 8.).



"Mesto medzičasom vytvorilo podmienky na výstavbu nových bytových domov, kde sú opäť nájomníci pod kontrolou mesta. Ide o nájomníkov, ktorí v minulosti neboli deložovaní, pretože porušovali verejný poriadok alebo neplatili nájomné," dodal Božik.