Partizánske vysadilo desiatky nových stromov
Dreviny pribudli vo viacerých mestských častiach, konkrétne Šípok, Centrum - Baťovany, Luhy I, Luhy II a Veľké Bielice.
Autor TASR
Partizánske 6. marca (TASR) - Samospráva Partizánskeho pokračuje vo výsadbe drevín. Pracovníci vysadili v rôznych lokalitách mesta v uplynulých dňoch 60 nových stromov. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
„Dreviny pribudli vo viacerých mestských častiach, konkrétne Šípok, Centrum - Baťovany, Luhy I, Luhy II a Veľké Bielice,“ spresnil Božik.
V týchto mestských častiach samospráva podľa neho v minulosti niekoľko stromov aj odstránila, a to preto, lebo boli poškodené alebo choré. „Snažíme sa vždy výrazným spôsobom zvýšiť počet stromov tak, aby zeleň v Partizánskom bola čo najintenzívnejšia a zároveň spríjemňovala klímu v období klimatickej zmeny,“ doplnil.
