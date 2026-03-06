Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. marec 2026Meniny má Radoslav a Radoslava
< sekcia Regióny

Partizánske vysadilo desiatky nových stromov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dreviny pribudli vo viacerých mestských častiach, konkrétne Šípok, Centrum - Baťovany, Luhy I, Luhy II a Veľké Bielice.

Autor TASR
Partizánske 6. marca (TASR) - Samospráva Partizánskeho pokračuje vo výsadbe drevín. Pracovníci vysadili v rôznych lokalitách mesta v uplynulých dňoch 60 nových stromov. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

„Dreviny pribudli vo viacerých mestských častiach, konkrétne Šípok, Centrum - Baťovany, Luhy I, Luhy II a Veľké Bielice,“ spresnil Božik.

V týchto mestských častiach samospráva podľa neho v minulosti niekoľko stromov aj odstránila, a to preto, lebo boli poškodené alebo choré. „Snažíme sa vždy výrazným spôsobom zvýšiť počet stromov tak, aby zeleň v Partizánskom bola čo najintenzívnejšia a zároveň spríjemňovala klímu v období klimatickej zmeny,“ doplnil.
.

Neprehliadnite

Rezort diplomacie:Piaty repatriačný let SR do Ománu nemožno uskutočniť

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť