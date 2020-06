Mestské kúpalisko v Partizánskom otvoria na začiatku letných prázdnin

Partizánske 18. júna (TASR) - Obyvatelia a návštevníci Partizánskeho budú môcť toto leto využiť služby mestského kúpaliska Dúha. To svoje brány otvorí 1. júla, odobrili to mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



K otvoreniu mestského kúpaliska pristúpi samospráva i napriek nie jednoduchej ekonomickej situácii mesta, ako i technických služieb mesta, načrtol primátor Jozef Božik. "Vzhľadom na to, že občania nechcú cestovať a je dobré, aby necestovali do zahraničia, ako i na to, že v okolitých mestách sa kúpaliská neotvárajú, rozhodli sme sa vyjsť občanom v ústrety. Kúpalisko otvárame k 1. júlu a bude otvorené dva mesiace do konca augusta," uviedol.



Radnica si uvedomuje, že kúpalisko vygeneruje straty, preto pristúpila z hľadiska ich eliminácie k zvýšeniu časti vstupného, dodal Božik.