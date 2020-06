Na mieste bývalej výškovej budovy v pribudne oddychová zóna

Partizánske 10. júna (TASR) - Výškovú budovu v strede Námestia SNP v Partizánskom nahradí oddychová zóna. Tvoriť ju bude malý zelený park s vodozádržnou funkciou, mobiliár či vodný prvok. Návrh architekta už odobrilo i mestské zastupiteľstvo.



Samospráva pôvodne plánovala zachovať suterén budovy, ktorý chcela do budúcna využiť pre kultúrno-spoločenské podujatia. Ten nakoniec na námestí nezostal. "My sme sa pri búraní výškovej budovy dostali do stavu, že sme dostali od dodávateľa otázku, ako chceme zachovať suterén, ktorý sa pod budovou nachádza. Vzhľadom na to, že je tam výškový rozdiel medzi samotnou budovou a prístavbou, kde bola pôvodná kotolňa, nie je jednoducho možné rovnakým spôsobom zbúrať obidve tieto časti," načrtla prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.



Na základe analýzy pracovníkov z oddelenia územného rozvoja a výstavby si mesto podľa nej položilo otázku, či zachovanie suterénu splní účel, ktorý pôvodne predpokladalo. "Aj po konzultácii s architektmi by sa to dalo maximálne použiť ako takzvané stratené debnenie, to znamená, využiť to pre budúce múry. To, samozrejme, predražuje celú potenciálnu investíciu, z tohto dôvodu sme predložili na rokovanie komisie výstavby viacero alternatív a sami sme sa na úrade prikláňali k tomu, aby sme suterén zbúrali," doplnila.



Návrh budúcej podoby časti námestia vypracoval architekt Marián Minarovič, ktorý je i členom komisie výstavby pri mestskom zastupiteľstve. Jeho zámer prešiel niekoľkými zmenami. "Súčasťou projektového zámeru je korigácia búracích prác výškovej budovy. Našou snahou bolo, aby po ukončení búracích prác zostal nejaký historický odtlačok toho, že tam tá stavba stála. Podarilo sa nám to po viacerých návrhoch a samotné technické riešenie je predmetom ďalšieho projektu," priblížil Minarovič.



Návrh je podľa neho interakčným prvkom zvyšnej časti Námestia SNP. "Máme záujem tam urobiť nejaký vodný prvok, bude tam určite priestor pre sedenie na lavičkách. Bude tam musieť byť verejné osvetlenie, keďže to bude zapustené 1,2 metra nižšie od okolitého terénu. Samozrejme, najvýznamnejšie budú sadové úpravy stromovej zelene, kríkovej zelene a aj trávnika," dodal.



Prvá investícia pre budúcu podobu časti námestia sa bude týkať úpravy terénu. Zámerom radnice je projekt zrealizovať v tomto volebnom období. Náklady by na základe rozhodnutia mestských poslancov nemali presiahnuť 70.000 eur.