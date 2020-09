Na školách v Partizánskom začnú pomáhať noví asistenti a psychológovia

Partizánske 14. septembra (TASR) - Pedagógom na základných a materských školách v Partizánskom začnú pomáhať noví asistenti a psychológovia. Ich zamestnanie samospráve umožnil národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, ktorého cieľom je podpora inkluzívneho vzdelávania a výchovy na školách. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



"Všetky naše školy, ktoré sa zapojili do národného projektu, boli aj úspešné. Do svojich radov sme tak získali celkovo deväť nových pedagogických asistentov, 16 asistentov učiteľov a štyroch školských psychológov," uviedol Božik.



Skonštatoval, že novoprijatí zamestnanci svojou činnosťou výrazne prispejú k pozdvihnutiu úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na jednotlivých školách.



Realizácia aktivít v rámci národného projektu potrvá od 1. septembra do 31. augusta 2022. "Počas projektu bude školám v plnom rozsahu refundovaná cena práce novoprijatých pedagogických a odborných zamestnancov," dodal primátor.