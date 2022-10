Partizánske naďalej povedie J. Božik

Partizánske 30. októbra (TASR) - Mesto Partizánske povedie aj nasledujúce štyri roky Jozef Božik (nezávislý). V sobotných (29. 10.) voľbách do orgánov samosprávy obcí získal ako jediný kandidát na primátorský post od voličov 4970 hlasov. Vyplýva to z neoficiálnych predbežných výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Božik povedie Partizánske už štvrté volebné obdobie po sebe. Volebná účasť v meste dosiahla 30,70 percenta.



Staronový primátor v reakcii na výsledky volieb pre TASR poďakoval voličom. "Štvrtýkrát mám tú česť pôsobiť v prepožičanej funkcii primátora a je to pre mňa veľký záväzok. Mojím cieľom bude opäť spájať ľudí, aby sme mohli spoločne meniť a rozvíjať Partizánske," doplnil.