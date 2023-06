Partizánske nesúhlasí s rušením ambulantnej pohotovostnej služby

Partizánske 6. júna (TASR) - Samospráva Partizánskeho nesúhlasí s plánovaným zrušením miestneho pevného bodu ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast k novembru budúceho roka. Tamojší pediatri prejavili záujem slúžiť v nej. Uviedol to v utorok pre TASR primátor Jozef Božik v nadväznosti na rokovania s miestnymi lekármi.



"Spádová oblasť pohotovosti je viac ako 60.000 obyvateľov. Pediatri i prevádzkovateľ majú záujem ju prevádzkovať," vyhlásil Božik. Zrušenie APS podľa neho mesto kategoricky odmieta i v nadväznosti na plánové zrušenie pôrodnice a neonatologického oddelenia v nemocnici, proti ktorému mesto rovnako bojuje. "Nemôžeme sa stále prikrývať slovom reforma, keď niečo likvidujeme a rušíme. Za 20 rokov tento štát a táto vláda neurobili nič pre to, aby sme dokázali systematicky pracovať s ľuďmi tak, aby sme lákali ľudí do regiónov," tvrdí.



Mesto je pripravené finančne sa podieľať na prevádzke APS, polovicu financií by mohol dať i Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), dodal Božik.



Na území TSK majú zostať po novom tri pevné body APS, v okresoch Prievidza, Trenčín a Považská Bystrica. "Zrušenie ambulancií detských APS v šiestich okresoch výrazne zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti a ohrozí aj fungovanie zvyšných troch ambulancií APS pre deti a dorast, keďže dôjde k ich preťaženiu z dôvodu výrazného nárastu počtu detských pacientov," uviedla hovorkyňa TSK Lenka Kukučková. Zásadné výhrady má kraj podľa nej i k smerovaniu pacientov, ktoré prezentuje Ministerstvo zdravotníctva SR.



Lekári už teraz podľa Kukučkovej odmietajú slúžiť paradoxne na týchto pevných bodoch, ktoré by mali v budúcnosti zostať zachované. Ako príklad uviedla Trenčín, kde majú mať lekári výhrady voči pacientom, ktorí prichádzajú z neobsadených bodov APS v Bánovciach nad Bebravou a Púchove.



APS v Trenčianskom kraji sú každý deň zabezpečené na každom jednom fungujúcom pevnom bode lekármi pediatrami a sestrami s príslušným vzdelaním. Kukučková upozornila, že TSK rovnako zaznamenáva deficit pediatrov, na riešenie podľa nej apeluje už viac ako desať rokov. Rezort by mal podľa jej vyjadrenia hľadať systémové riešenia v podobe motivácie mladých lekárov či prehodnotenia a obmedzenia starostlivosti o pacientov výlučne do 18 rokov a 364 dní.



"TSK bude vyvíjať maximálne úsilie, aby zachoval čo najväčší počet fungujúcich existujúcich pevných bodov APS pre deti a dorast," vyhlásila Kukučková. Navrhovať bude podľa nej aj alternatívne formy poskytovania APS pre deti a dorast, a to v skrátenom režime (do 18.00 h, respektíve do 20.00 h), prípadne prevádzkovanie ambulancie APS pre deti a dorast počas víkendov a sviatkov v regiónoch so zlou geografickou dostupnosťou.



Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých majú po novom fungovať už len do 20.00 h. Zmena by mohla podľa ministerstva zdravotníctva prísť v septembri alebo od začiatku budúceho roka. Sieť detských pohotovostí sa má v troch fázach tiež zredukovať. Ministerstvo to okrem iného odôvodňuje nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov.