Mesto Partizánske nesúhlasí so zánikom súdu

Partizánske 16. decembra (TASR) - Samospráva Partizánskeho nesúhlasí s rušením okresného súdu v meste, s ktorým počíta pripravovaná nová súdna mapa Slovenska. Obáva sa zníženia dostupnosti spravodlivosti pre obyvateľov v regióne, ako i rušenia ďalších inštitúcií, akými sú prokuratúra či štátna polícia. Kritizuje i prípadný vznik detašovaného pracoviska, ktorý by v prípade jeho zamerania na rodinné právo priniesol chaos.



"Mesto žiada ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) a všetkých predstaviteľov vládnej moci, aby prehodnotili navrhovanú reformu súdnej mapy a zároveň žiadame, aby bol v Partizánskom zachovaný okresný súd," povedal pre TASR primátor Jozef Božik.



Rozhodnutie, ktoré znamená zrušenie 24 súdnych obvodov, mesto podľa neho vníma ako poškodenie hodnoty územia jednotlivých regiónov o to viac, že snahou všetkých predstaviteľov vládnej moci by malo byť približovanie výkonu súdnej moci, ktorá súvisí i so súdnou mocou občanov. "Neobstojí tvrdenie, že človek ide na súd raz alebo dva razy za život. Všetci vieme, že tam, kde končí súd, skončí i prokuratúra. Zároveň je ohrozená aj plná funkčnosť okresného riaditeľstva Policajného zboru. Ak v budúcnosti budú uvažovať o územím ako takom, tak si povedia, už tam nie je súd, prokuratúra, okresné riaditeľstvo je oklieštené a otázka znie, či tam zachovať okresný úrad a okres ako taký," argumentuje.



Prípadné spojenie s Prievidzou vníma Božik z geografického hľadiska ako pochopiteľné, nie však z hľadiska počtu prípadov a problematiky kriminálnych vecí, obchodného a občianskeho práva, sociálno-právnej kurately a ochrany detí. "Diapazón je tak široký, že ak by v Partizánskom vzniklo detašované pracovisko, kam by z hľadiska rodinného práva chodili všetci z Prievidze, bol by v tom chaos," doplnil.



Primátor si podľa svojich slov nemyslí, že nová súdna mapa súvisí aj s bojom proti korupcii a pretŕhaním väzieb. "Vzhľadom na vzdialenosť Partizánskeho od Prievidze, keď niekto niečo chce vybaviť a má to mať protiprávny alebo nelegálny kontext, si tú námahu dá. Ale bežný, slušný, poctivý občan je rád, keď výkon môže mať urobený čo najbližšie k miestu, kde žije," dodal.



Primátor sa v súvislosti s problematikou reformy súdnictva obrátil i na kolegov z iných samospráv v okrese a poslancov Národnej rady SR z ústavnoprávneho výboru za vládnu koalíciu. Osloviť chce i primátorov iných dotknutých miest, problematiku chce otvoriť v Únii miest Slovenska či na inej nezávislej platforme. Mesto sa plánuje zapojiť i do medzirezortného pripomienkovacieho konania.



Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by podľa ministerky spravodlivosti a autorky navrhovanej reformy mali viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.