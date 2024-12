Novú telocvičňu pri škole v Partizánskom dokončia vo februári

Partizánske 17. decembra (TASR) - Novú telocvičňu pri Základnej škole (ZŠ) v partizánskej mestskej časti Veľké Bielice dokončia vo februári budúceho roka, po kolaudácii ju mesto uvedie do prevádzky. Informoval o tom po decembrovom kontrolnom dni na stavbách primátor Jozef Božik.



"Práce na budovaní novej telocvične pri ZŠ vo Veľkých Bieliciach pokračujú podľa plánu. Po dokončení stavby bude nasledovať montovanie palubovky a vysúvacej tribúny," uviedol Božik.



Stavbu by mal zhotoviteľ podľa neho kompletne dokončiť najneskôr na konci februára budúceho roka, mesto následne uvedie novú telocvičňu do prevádzky.



Architektonicky novostavbu mesto navrhlo ako dva navzájom prepojené objekty. Dominantný objekt telocvične je prepojený s existujúcou budovou školy spojovacou chodbou v úrovni druhého nadzemného podlažia. Na výstavbe športoviska sa podieľa viacero dodávateľov, celková cena za dielo predstavuje viac ako 1,1 milióna eur. Investíciu financuje samospráva z dotácie z Fondu na podporu športu a vlastných zdrojov.



Staré športovisko muselo mesto na základe rozhodnutia statika zavrieť ešte v júni 2021. Deti zatiaľ vozí do ZŠ Radovana Kaufmana, ktorá má vybudované športové centrum.