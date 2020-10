Obete prvej svetovej vojny pripomína v Partizánskom nový pomník

Partizánske 6. októbra (TASR) – Obete prvej svetovej vojny z Partizánskeho pripomína nový pomník v Parku Milana Rastislava Štefánika. Sú na ňom vyryté mená 72 mužov z Veľkých a Malých Bielic, Návojoviec a Šimonovian, niekdajších samostatných obcí a súčasných mestských častí Partizánskeho.



Doposiaľ jediným pietnym miestom, kde si Partizánčania pravidelne 11. novembra pripomínajú ukončenie prvej svetovej vojny a jej obete, bol pomník 24 padlých miestnych mužov vo Veľkých Bieliciach, pripomenula Martina Skaličanová z Mestského úradu v Partizánskom. Pomník v Parku Milana Rastislava Štefánika je tak podľa nej mementom obetí Veľkej vojny z celého dnešného územia Partizánskeho.



„Naše mesto vzniklo až niekoľko rokov po skončení prvej svetovej vojny, ale Veľké Bielice, Malé Bielice, Návojovce a Šimonovany, ktoré sú dnes jeho súčasťou, tu existovali oveľa skôr. Obyvatelia z týchto kedysi samostatných obcí narukovali do rakúsko-uhorskej armády, bojovali na frontoch a 72 z nich pritom o svoje životy prišlo. A práve im sme boli takéto dôstojné pietne miesto dlžní," zdôraznil primátor Jozef Božik.



Inšpiráciou pre vytvorenie nového pietneho miesta bola podľa neho kniha Veľká vojna 1914 – 1918 a jej dopad na región Partizánske, ktorú vydalo mesto pre dvoma rokmi. Jej autorom je regionálny historik Peter Múčka, ktorý na základe získaných archívnych materiálov zostavil menný zoznam padlých, vyrytý na pomníku.



„V Návojovciach, Šimonovanoch a v oboch Bieliciach žilo v čase prvej svetovej vojny asi 2000 ľudí. Z tohto bola asi polovica mužov, z ktorých narukovala do vojny zhruba jedna tretina, čo je približne 330 až 340 mužov. A z nich v bojoch padlo 72 mužov, možno aj viac, a vychádza to tak, že každý štvrtý sa domov nevrátil. A väčšina z tých, ktorí sa vrátili, bola fyzicky či psychicky vojnou poznačená," vysvetlil Múčka.



Pomník má podľa jeho slov o to väčšiu dôležitosť, že väčšina z týchto obetí nemá svoj označený hrob, ktorý by sa dal dohľadať.



Umiestnenie Pomníka obetiam Veľkej vojny do Parku Milana Rastislava Štefánika malo podľa primátora svoje opodstatnenie. „Je to preň najvhodnejšie miesto, keďže tento park nesie meno po poprednom štátnikovi, diplomatovi a vojakovi, ktorý zohral kľúčovú úlohu počas prvej svetovej vojny pri formovaní československých légií, ako aj pri vzniku 1. Československej republiky," dodal Božik.