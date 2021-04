Partizánske obstaralo štúdiu pre rozvoj cyklodopravy v meste

Partizánske 16. apríla (TASR) - Samospráva Partizánskeho sa pri rozvoji cyklodopravy na území mesta bude opierať o dopravno-urbanistickú štúdiu. Cez verejnú súťaž už vybrala spracovateľa, ten sa bude pri tvorbe dokumentu opierať i o vyjadrenia obyvateľov. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



Víťazom obstarávania sa stalo občianske združenie Cyklokoalícia, samospráva mu za štúdiu zaplatí 8920 eur. Po podpise zmluvy začne s prípravou samotného dokumentu. "Podmienkou prípravy štúdie je komunikácia s domácimi aktivistami a občanmi, ktorí sa tejto téme venujú. Preto som inicioval vznik komunikačnej občianskej platformy Mestská cykloiniciatíva 2021," uviedol Božik.



Radnica v tejto súvislosti podľa neho pripravuje diskusiu so záujemcami, ktorí sa prihlásili do občianskej platformy. "Cieľom je maximálne otvoriť priestor pre výmenu názorov odborníkov a aktivistov, ako aj pripraviť čo najlepšie podmienky na prípravu dokumentu, o ktorý sa budeme opierať v nasledujúcich rokoch pri príprave projektov budovania cyklochodníkov na území mesta zo zdrojov Európskej únie a SR," skonštatoval.



Na území Partizánskeho by mali v budúcom období pribudnúť dve cyklotrasy. Prvý projekt, ktorý mesto pripravilo, počíta s vybudovaním cyklotrasy v dĺžke viac ako 4,6 kilometra medzi Malými Bielicami a Štrkovcom, respektíve Šípkom po korune hrádze riek Nitra a Nitrica. Cyklotrasu má vybudovať Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý sa s projektom uchádza o zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu. Mesto má rovnako návrh štúdie jedného z vnútromestských cyklochodníkov.