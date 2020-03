Partizánske: Obyvatelia budú môcť opäť rozhodnúť o rozdelení financií

Partizánske 9. marca (TASR) - Obyvatelia Partizánskeho budú môcť opäť rozhodnúť o občianskych zámeroch, ktoré miestna samospráva podporí zo svojho rozpočtu. Na tento účel vyčlenila radnica 20.000 eur. Informovala o tom Martina Skaličanová z Mestského úradu v Partizánskom.



Každý občan alebo organizácia môže do 31. marca podať v zmysle stanovených pravidiel návrh komunitného projektu z rôznych oblastí, ako doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport, sociálna pomoc či sociálne služby. Maximálna požadovaná suma na financovanie jedného projektu je 2000 eur.



Verejné prerokovanie projektov za účasti zodpovedných odborných garantov mestského úradu, ako i priestor na dopracovanie zámerov bude v apríli, o podpore vybraných zámerov by mala verejnosť hlasovať v máji.



Rozhodnúť o zlepšení komunitného života v Partizánskom prostredníctvom projektov mohla verejnosť po prvý raz v roku 2016. Minulý rok podporila radnica financiami z rozpočtu mesta desať projektov. Išlo o ergoterapeutickú dielničku pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, Baťoviansky rínok či dopravné ihrisko na Základnej škole Malinovského.