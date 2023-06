Partizánčania budú môcť rozhodnúť o tom, ako bude vyzerať Štrkovec

Partizánske 6. júna (TASR) - Samospráva Partizánskeho ponúka obyvateľom ďalšiu možnosť spolurozhodovania o meste. Prostredníctvom pilotného projektu Vízia rozvoja mestskej časti Štrkovec budú môcť rozhodnúť, ako bude v budúcnosti vyzerať táto časť Partizánskeho. Informovala o tom radnica na webe mesta.



"Mesto Partizánske dlhodobejšie a veľmi koncepčne pristupuje k téme ďalšieho rozvoja jednotlivých mestských častí," skonštatoval primátor Jozef Božik.



Zámerom samosprávy je prostredníctvom tohto projektu podľa neho definovať a analyzovať potreby obyvateľov priamo v dotknutom území, čiže čo je dôležité a čo treba zlepšiť, aby sa im v Partizánskom žilo príjemnejšie, bezpečnejšie a komfortnejšie.



Prvým krokom hľadania vízie je dotazníkový prieskum. So zberom dát začala samospráva 1. júna na stretnutí primátora s obyvateľmi v Štrkovci a bude trvať do konca tohto mesiaca.



Na projekte spolupracuje tím z mestského úradu a poslanci za mestskú časť Štrkovec s občianskym združením Spolka, odborníčkami na architektúru, urbanizmus a zapájanie ľudí do tvorby miest. "Projektu sme vytvorili vizuál s headlinom Aj ja tvorím Partizánske, pretože za najvyššiu prioritu považujeme posilnenie zapojenia ľudí," vysvetlila sociologička Lýdia Grešáková zo Spolky. Grafický vizuál bude mesto používať v ďalších aktivitách tohto charakteru.



Ľudia budú môcť stretnúť odborný tím Spolky aj na ulici, 14. a 15. júna sa uskutoční terénne mapovanie Moyzesovej ulice. "Práve zacielenie na Moyzesovu ulicu je pre nás kľúčové pre definovanie zadania pre projektanta plánovanej rekonštrukcie. Nechceli sme ho robiť od stola ani na základe limitovaných názorov, ale v teréne a s reprezentatívnou vzorkou," zdôvodnila prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková.



Výstupy mapovania budú zhrnuté do správy, následne ich samospráva skonfrontuje s odborníkmi v oblasti dopravy a tiež predloží na verejné pripomienkovanie a diskusiu v septembri.