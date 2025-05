Obyvatelia Partizánskeho môžu opäť rozhodnúť o podpore projektov

Partizánske 6. mája (TASR) - Samospráva Partizánskeho opäť finančne podporí zo svojho rozpočtu občianske projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu prostredia v meste a pomôžu jeho obyvateľom. O zámeroch, ktoré dostanú financie od mesta, rozhodne verejnosť hlasovaním. Vybrať si budú môcť z 13 predložených projektov.



„Rada pre komunitný participatívny rozpočet mesta Partizánske na verejnom prerokovaní odobrila do verejného SMS hlasovania 13 návrhov komunitných projektov. Jeden predložený návrh projektu do hlasovania nepostúpil,“ uviedla Martina Skaličanová z mestského úradu.



Obyvatelia môžu odovzdať svoj hlas projektom do 15. mája vrátane. O tom, ktoré komunitné projekty získajú podporu pre svoju realizáciu, môžu obyvatelia rozhodnúť zaslaním SMS na číslo 6664. „Mesto finančne podporí prvých desať projektov v hlasovaní. Na to, aby bol projekt podporený, musí získať minimálne 50 SMS hlasov,“ pripomenula Skaličanová.



O podporu verejnosti sa uchádza Gymnázium Partizánske s projektom školskej kuchynky, Centrum Naša chalúpka chce zakúpiť vybavenie do prevádzky ambulantnej sociálnej služby. Základná škola s Materskou školou (ZŠ s MŠ) Veľká okružná chce zrealizovať školský fit park, ZŠ Malinovského zakúpiť pódium a domček na náradie do komunitnej záhrady a ZŠ Radovana Kaufmana zrealizovať bylinkovú záhradu. Občianske združenie Začať spolu sa uchádza o financie na projekt Pohyb lieči dušu i myseľ a Zápasnícky klub Partizánske na projekt Partizánske úspešné na žinenkách.



Offline zónu chce zrealizovať občianske združenie pri strednej odbornej škole a tvorivé dielne Klub absolventov Baťovej školy práce. Základná umelecká škola chce získať financie na keramickú pec, ZŠ R. Jašíka na školskú záhradu, ZŠ Športovcov na zakúpenie športových pomôcok a Vladimíra Rybanová na zakúpenie prvkov pre hru, šport a oddych do vnútrobloku na Luhoch II.



Radnica na realizáciu občianskych projektov vyčlenila v tohtoročnom rozpočte 9000 eur.