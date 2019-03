Partizánske sa chce zlepšiť v zbere biologicky rozložiteľného odpadu

Samospráva v súčasnosti spolu s technickými službami pripravuje projekt väčšieho zhodnocovania komunálneho zmesového odpadu, ktorý chce realizovať v hnedom parku.

Partizánske 5. marca (TASR) - Partizánske prijalo program odpadového hospodárstva mesta na roky 2016 až 2020. Zlepšiť sa plánuje v zbere biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Miestne technické služby tiež pripravujú projekt, ktorý by mal priniesť väčšiu mieru zhodnocovania komunálneho odpadu.



"Mesto v súčasnosti triedi zmesový komunálny odpad na 33 percent, čo je miera, ktorú sme vypočítali na základe aktuálnych údajov za rok 2018. Je to vlastne prvý raz, čo sa miera počíta aj v kontexte toho, že sa podľa nej platí poplatok za uloženie komunálneho odpadu," načrtla prednostka Mestského úradu (MsÚ) v Partizánskom Dáša Jakubíková.



Ten v prípade Partizánskeho podľa nej narástol z minuloročných päť eur na osem eur. "Znamená to, že vzhľadom na ukladané tony, ktorých je medzi 6000 až 8000, si rozpočet mesta ukrojí približne 20.000 eur. S touto sumou sme nepočítali pri výpočte poplatku za komunálny odpad, vzhľadom na to, že zo zákona nie je možné s touto sumou uvažovať," doplnila.



Najväčšiu rezervu má Partizánske v triedení BRO. Témou sa zaoberá i pracovná skupina pri Úrade vlády SR, ktorá by mala priniesť návrhy na zlepšenie systému triedenia BRO. "V štvrtiach s rodinnými domami máme zavedené triedenie tohto odpadu do kompostérov, ale tento systém musíme ešte zlepšiť a úplne prekopať na strane bytových domov," skonštatovala prednostka MsÚ.



Samospráva v súčasnosti spolu s technickými službami pripravuje projekt väčšieho zhodnocovania komunálneho zmesového odpadu, ktorý chce realizovať v hnedom parku. "Zapojili sme sa do výzvy, ktorá ešte stále nie je vyhodnotená a umožní v prípade úspešnosti získať prostriedky na dotrieďovanie zmesového komunálneho odpadu. Zmesový komunálny odpad sa na linke vytriedi na jednotlivé komodity a zvyšok sa spracuje a upraví na takzvané tuhé alternatívne palivo, ktoré môže byť predmetom spaľovania. Miera ukladania odpadu v meste v prípade zavedenia tohto projektu by sa výrazným spôsobom zredukovala," dodala Jakubíková.