Partizánske odpustí prevádzkam v mestských budovách polovicu nájmu

Partizánske 29. mája (TASR) - Samospráva Partizánskeho opätovne o polovicu zníži nájomné vybraným prevádzkam v mestských budovách, ktoré spadajú pod Správu majetku mesta (SMM) a Mestskú umeleckú agentúru (MUA). Opatrením sa snaží zmierniť dôsledky pandémie nového koronavírusu, pre ktorú mali nájomcovia sťažené podnikanie.



O polovicu nižší nájom zaplatia prevádzky za obdobie od 1. marca do 30. apríla. SMM vyčíslila dosah opatrenia na 5809,25 eura a MUA na 1458,50 eura.



Obdobne mesto postupovalo aj počas prvej a čiastočne i druhej vlny pandémie nového koronavírusu. V prvej vlne SMM poskytla zľavu na nájomnom vo výške viac ako 8000 eur, počas druhej vlny, od októbra minulého roka do konca februára tohto roka, to bolo viac ako 13.000 eur. MUA počas prvej vlny poskytla zľavu vo výške viac ako 1800 eur a počas druhej vlny viac ako 3500 eur.