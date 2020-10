Partizánske opäť rozdáva rúška policajtom či bezprístrešným obyvateľom

Partizánske 15. októbra (TASR) - Mesto Partizánske uzatvorilo športoviská, zároveň opäť začalo rozdávať rúška bezprístrešným obyvateľom či terénnym sociálnym pracovníkom. Novými opatreniami reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Na svojom rokovaní v stredu (14. 10.) ich prijal krízový štáb mesta.



"Športoviská sme uzatvorili do doby, kým sú zakázané tréningy, čiže rešpektujeme stanovisko ústredného krízového štábu. Ide o mestskú športovú halu, zimný štadión. Futbalový štadión sme uzatvorili len počas daždivých dní s tým, že futbalové kluby sú pripravené na tréningy s maximálnym počtom šiestich účastníkov vrátane trénerov," uviedol pre TASR primátor Jozef Božik.



Obradu v obradnej sieni sa podľa neho bude môcť vzhľadom na jej veľkosť zúčastniť maximálne osem ľudí, a to i bez prítomnosti hudobníčky a recitátorky. "Zároveň distribuujeme opakovane rúška a zvyšujeme hygienu medzi bezdomovcami, rúška dávame i do našich zariadení tak, aby aj terénni sociálni pracovníci a príslušníci mestskej polície mali na každý deň nové," priblížil.



Samospráva rovnako zabezpečí i dezinfekciu detských ihrísk na území mesta.