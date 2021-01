Partizánske otvorilo jednu škôlku

Partizánske 11. januára (TASR) - Partizánske otvorilo v pondelok v obmedzenom režime jednu materskú školu. O deti sa tam budú starať aj učiteľky, ktoré ich poznajú.



"Robili sme prieskum cez riaditeľky. Ide o deti rodičov z kritickej infraštruktúry, ako i deti zamestnancov, ktorí majú povinnosť byť na pracovisku, vykonávať prácu z domu, čerpať si dovolenku alebo realizovať pracovný výkon nejakou inou formou," spomenul primátor Jozef Božik.



Nateraz bola podľa neho otvorená jedna MŠ a v tomto režime bude mesto pokračovať aj ďalej, pričom podľa počtu prihlásených detí sa otvoril aj primeraný počet tried.



"Zároveň máme taký model, že budeme brať učiteľky zo všetkých šiestich MŠ na území mesta. Z každej MŠ môže prísť skupina detí a pôjdu do triedy, do ktorej príde aj učiteľka z danej MŠ. To znamená, že minimálne časť detí bude mať aj svojho pedagóga, na ktorého sú zvyknuté, ale všetky budú alokované v rámci MŠ Malá okružná," dodal.