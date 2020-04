Pandémia nového koronavírusu zasiahne do investícií mesta Partizánske

Partizánske 11. apríla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu zasiahne i do investícií mesta Partizánske. Viaceré z plánovaných rekonštrukcií chce samospráva prehodnotiť, v ďalších plánuje napriek avizovanému výpadku príjmov pokračovať.



"Je samozrejmé, že časť investícií sa bude musieť aj prehodnocovať. Toto už nechávam na situáciu, ktorá nastane počas mesiacov máj a jún. My sme žiadali cez Prezídium Únie miest Slovenska, aby došlo k úprave niektorých zákonov. Koná sa promptne," uviedol primátor Jozef Božik.



Jeden zo zákonov podľa neho hovorí o tom, že peniaze z rezervného fondu, ktoré sú vždy iba kapitálové, by sa mohli použiť i na prevádzku mesta, pretože výpadok bude obrovský. "Na druhej strane by sme nechceli to, čo sme efektívnym hospodárením získali, spotrebovať na mzdy. Dúfam, že sa nám podarí zrealizovať ešte viaceré investície," podotkol.



Božik ďalej spresnil, že ide napríklad o rekonštrukciu mostného objektu cez rieku Nitra medzi mestskými časťami Štrkovec a Šípok, ďalej mesto musí zrealizovať rekonštrukciu chodníkov pri ceste II/579 v mestských častiach Veľké Bielice a Návojovce. "Istotne k prehodnoteniu investícií príde. Rovnako som oznámil, že v tomto roku nebude mestský participatívny komunitný rozpočet. V tomto roku podľa všetkého budeme krátiť dotácie pre všetky subjekty na úrovni 50 percent zo sumy, ktorú sme pôvodne schválili, pretože peniaze v rozpočte reálne nebudú. Budeme riešiť i dotácie pre organizácie v pôsobnosti mesta," doplnil.



Samospráva pravdepodobne pristúpi k odpusteniu časti nájmu za priestory, ktoré sú uzatvorené z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR.



"Veľa sa zmení vo viacerých mestách. Myslím si, že najbližšie týždne a mesiace ukážu, v akom stave dokáže štát, a najmä vláda pomôcť samosprávam, keďže sú jedným z najväčších zamestnávateľov v rámci Slovenska," skonštatoval primátor.