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Partizánske piate volebné obdobie po sebe povedie Jozef Božik
Primátor priblížil, že v MsZ sa formujú tri poslanecké kluby - SaS a KDH, Hlas-SD a Smer-SD a nezávislí. Všetky majú približne rovnaký počet poslancov.
Autor TASR
Partizánske 4. novembra (TASR) - Mesto Partizánske piate volebné obdobie po sebe povedie Jozef Božik. Staronový primátor zložil v stredu sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) v miestnom kine, spolu s ním i 19 mestských poslancov.
Primátor spomenul, že mesto čakajú toto volebné obdobie dôležité investície, na ktoré získalo externé zdroje. Za najdôležitejšiu označil tú do centrálneho vykurovania a prepojenia Šípku s centrom, mestskými časťami Luhy I a Luhy II, ďalšími investíciami bude rekonštrukcia Materskej školy (MŠ) Makarenkova a MŠ vo Veľkých Bieliciach, vybudovanie chodníka na Kukučínovej ulici, modernizácia námestia, Parku J. A. Baťu, knižnice a múzea, okolia autobusovej stanice, tiež rekonštrukcia Moyzesovej ulice.
„Bol by som rád, keby sa nám po 16 rokoch podarilo navýšiť objem peňazí pre lokálne virtuálne investičné rozpočty, a to pre sedem častí po 60.000 eur a po 30.000 eur pre dve menšie mestské časti. Čaká nás tiež zavádzanie mechanicko-biologickej úpravy odpadu,“ doplnil Božik. Zároveň by sa mesto chcelo podľa neho posunúť ďalej pri organizovaní spoločensko-kultúrnych podujatí, zaviesť plánuje i nové tradície.
Primátor priblížil, že v MsZ sa formujú tri poslanecké kluby - SaS a KDH, Hlas-SD a Smer-SD a nezávislí. Všetky majú približne rovnaký počet poslancov. „Platí u nás, že kluby sú dôležité pre konštituovanie orgánov prvé týždne po voľbách, potom sa delíme na deväť mestských častí a každú z nich chceme rozvíjať. Stranícka politika u nás v Partizánskom nemá miesto,“ dodal.
Mestskí poslanci si zároveň spomedzi seba zvolili sobášiacich a ďalšie náležitosti v súvislosti so sobášmi v meste. Zástupcom primátora bude aj nasledujúce štyri roky Vladimír Karásek, pre výkon verejnej funkcie ho pre pracovnú pozíciu na gymnáziu neuvoľnia.
Obyvatelia do mestského parlamentu pre nové volebné obdobie zvolili sedem zástupcov koalície strán Hlas-SD a Smer-SD, rovnako sedem poslancov je nominantmi koalície strán KDH a SaS. V MsZ budú pôsobiť dvaja nominanti strany Starostovia a nezávislí kandidáti, traja poslanci sú nezávislými kandidátmi.
Oproti volebnému obdobiu 2022 - 2026 má mestský parlament menej členov, z 21 klesol ich počet na 19. Samospráva tak reagovala na zníženie počtu obyvateľov. V nadväznosti na zachovanie ústavného princípu rovnosti váhy hlasu upravovala i volebné obvody.
Božik v októbrových voľbách do orgánov samosprávy obcí dostal od obyvateľov 5218 platných hlasov, jeho protikandidát Dušan Glajsa 570. Volebná účasť v Partizánskom dosiahla 34,99 percenta.
Primátor spomenul, že mesto čakajú toto volebné obdobie dôležité investície, na ktoré získalo externé zdroje. Za najdôležitejšiu označil tú do centrálneho vykurovania a prepojenia Šípku s centrom, mestskými časťami Luhy I a Luhy II, ďalšími investíciami bude rekonštrukcia Materskej školy (MŠ) Makarenkova a MŠ vo Veľkých Bieliciach, vybudovanie chodníka na Kukučínovej ulici, modernizácia námestia, Parku J. A. Baťu, knižnice a múzea, okolia autobusovej stanice, tiež rekonštrukcia Moyzesovej ulice.
„Bol by som rád, keby sa nám po 16 rokoch podarilo navýšiť objem peňazí pre lokálne virtuálne investičné rozpočty, a to pre sedem častí po 60.000 eur a po 30.000 eur pre dve menšie mestské časti. Čaká nás tiež zavádzanie mechanicko-biologickej úpravy odpadu,“ doplnil Božik. Zároveň by sa mesto chcelo podľa neho posunúť ďalej pri organizovaní spoločensko-kultúrnych podujatí, zaviesť plánuje i nové tradície.
Primátor priblížil, že v MsZ sa formujú tri poslanecké kluby - SaS a KDH, Hlas-SD a Smer-SD a nezávislí. Všetky majú približne rovnaký počet poslancov. „Platí u nás, že kluby sú dôležité pre konštituovanie orgánov prvé týždne po voľbách, potom sa delíme na deväť mestských častí a každú z nich chceme rozvíjať. Stranícka politika u nás v Partizánskom nemá miesto,“ dodal.
Mestskí poslanci si zároveň spomedzi seba zvolili sobášiacich a ďalšie náležitosti v súvislosti so sobášmi v meste. Zástupcom primátora bude aj nasledujúce štyri roky Vladimír Karásek, pre výkon verejnej funkcie ho pre pracovnú pozíciu na gymnáziu neuvoľnia.
Obyvatelia do mestského parlamentu pre nové volebné obdobie zvolili sedem zástupcov koalície strán Hlas-SD a Smer-SD, rovnako sedem poslancov je nominantmi koalície strán KDH a SaS. V MsZ budú pôsobiť dvaja nominanti strany Starostovia a nezávislí kandidáti, traja poslanci sú nezávislými kandidátmi.
Oproti volebnému obdobiu 2022 - 2026 má mestský parlament menej členov, z 21 klesol ich počet na 19. Samospráva tak reagovala na zníženie počtu obyvateľov. V nadväznosti na zachovanie ústavného princípu rovnosti váhy hlasu upravovala i volebné obvody.
Božik v októbrových voľbách do orgánov samosprávy obcí dostal od obyvateľov 5218 platných hlasov, jeho protikandidát Dušan Glajsa 570. Volebná účasť v Partizánskom dosiahla 34,99 percenta.