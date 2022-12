Partizánske plánuje odkúpiť nájomný bytový dom na Šípku

Partizánske 21. decembra (TASR) - Mesto Partizánske plánuje odkúpiť nájomný bytový dom na sídlisku Šípok, ktorý v uplynulom období postavil súkromný investor. Využiť na to chce prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Odobrili to mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.



Stavba je druhým domom s nájomnými bytmi, ktoré postavila spoločnosť TO-MY-STAV z Kanianky. Náklady na výstavbu domu predstavujú 1.806.315 eur a za technickú vybavenosť sú vo výške 190.564,27 eura.



Dom má 24 nájomných bytov, samospráva ho chce od investora odkúpiť z úveru od ŠFRB a dotácie od rezortu dopravy. Na samotný dom bude mesto žiadať dotáciu 722.520 eur a úver vo výške 1.083.780 eur. Vlastnými zdrojmi by sa malo podieľať sumou 15 eur. Dotácia na technickú vybavenosť predstavuje 47.510 eur a úver 97.250 eur, spolufinancovanie mesta je v tomto prípade vo výške 45.804,27 eura.



"Kúpu bytov navrhuje samospráva realizovať len v prípade, ak mestu poskytnú inštitúcie úver aj dotáciu vo výške podľa uznesenia, túto podmienku zapracuje aj v kúpnej zmluve," ozrejmila radnica.



Za poskytnutý úver bude mesto ručiť obstaranými nájomnými bytmi v prospech ŠFRB a zaviaže sa zachovať charakter nájomných bytov počas celej ich životnosti. "Pri prenájme jednotlivých bytov v prípade získania dotácie je limitovaný mesačný príjem domácnosti do trojnásobku životného minima, v osobitných prípadoch do štvornásobku životného minima," pripomenula radnica.



Mestskí poslanci poverili primátora Jozefa Božika uzatvoriť kúpnu zmluvu na dom, ako i podať žiadosti o dotácie a úvery.