Partizánske 28. mája (TASR) - Mesto Partizánske plánuje rozvíjať spoluprácu s Valašským Meziříčím i Zlínom. Na aktivity v oblasti územného rozvoja či kultúry chce získať zdroje z programu Interreg Slovensko - Česko 2021-2027. Predloženie žiadostí schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (27. 5.).



Rozvoj partnerstva s dôrazom na riešenie spoločných výziev v oblasti územného rozvoja a efektivity verejnej správy plánuje samospráva zabezpečiť so svojím partnerským mestom Zlín. "Celkový rozpočet projektu je 267.412,36 eura, z toho rozpočet pre mesto Partizánske je 106.534,57 eura. Spolufinancovanie mesta vo výške osem percent je 8522,77 eura," vyčíslil primátor Jozef Božik.



Žiadosť o nenávratný finančný príspevok monitorovací výbor odporučil na schválenie s podmienkami. "Pre mesto Partizánske to znamená doplnenie formálnej náležitosti k žiadosti o NFP, a to presnej formulácie uznesenia mestského zastupiteľstva (MsZ) s uvedením presnej sumy spolufinancovania," ozrejmil.



Dohodu o spolupráci, ktorej predmetom je spolupráca na príprave a realizácii projektu Priateľstvo a spolupráca za hranicami kultúry plánuje samospráva uzatvoriť s Valašským Meziříčím. "Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom dlhodobej udržateľnej cezhraničnej spolupráce medzi mestami posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie. V rámci tohto typu spolupráce bude kladený dôraz na prepájanie kultúrnych aktivít," priblížila samospráva v dôvodovej správe. Mestá plánujú realizovať rôzne kultúrne podujatia, ich nositeľom na strane Partizánskeho bude Mestská umelecká agentúra, tá okrem iného zakúpi i technické vybavenie na realizáciu podujatí.



Maximálny celkový rozpočet malého projektu je 62.500 eur. Maximálna výška finančného príspevku predstavuje 50.000 eur. Spolufinancovanie je osem percent z oprávnených výdavkov projektu.