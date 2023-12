Partizánske plánuje v 2024 hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom

Partizánske 13. decembra (TASR) - Mesto Partizánske plánuje v budúcom roku hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom. Pre výpadky príjmov pristúpi k šetreniu, ktoré bude zahŕňať krátenie dotácií či financovanie investícií z externých zdrojov. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2024, ktorý na svojom rokovaní v stredu schválili mestskí poslanci.



Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 26.242.361,57 eura, celkové výdavky naplánovala radnica v objeme 26.229.469,71 eura. Rozdiel tak predstavuje 12.891,86 eura.



Mesto pre zostavenie vyrovnaného rozpočtu pristúpilo k viacerým opatreniam. "Jednak sme požiadali o odloženie splátok niektorých úverov, tým sme získali viac ako 300.000 eur. Potom sme sa dohodli, že niektoré dotácie sa budú krátiť. Väčšina sa skrátila o 15 percent, ale niektoré, napríklad Technickým službám mesta na zeleň alebo zimnú údržbu, sa skrátili ešte o vyššiu sumu," priblížila prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková.



Rozpočet podľa nej obsahuje i niektoré zvýšenia, ktoré sú však pre mesto povinné. "Napríklad zvýšenie mzdových prostriedkov, ktoré nám ukladá kolektívna zmluva podpísaná v roku 2022. Naplno sa efekt jej dvojkrokového zvýšenia prejaví až od januára 2024," doplnila.



Primátor Jozef Božik podotkol, že samospráva rozpočet okresala na kosť, dokonca je vo výdavkovej časti podhodnotený.



Mesto zároveň poskytne návratnú finančnú pomoc pre neziskovú organizáciu Domov vo výške 150.000 eur. Návrh rozpočtu na budúci rok počíta i s čerpaním rezervného fondu vo výške 1.025.346 eur. "Ideme do investícií, v rámci ktorých máme mimorozpočtové zdroje. Ide napríklad o rekonštrukciu a zateplenie Materskej školy na Malej okružnej, budujeme novú telocvičňu, ďalšou aktivitou je cyklochodník s dĺžkou 3,3 kilometra," vymenoval Božik.



Z tohto do budúceho roka samospráva podľa neho presunula asanáciu bytového domu Nábrežná 205. "Zároveň máme v rozpočte zakalkulované i lokálne investičné rozpočty v objeme 400.000 eur pre všetky mestské časti. Rovnako sa uchádzame o ďalšie finančné prostriedky vo viacerých projektových výzvach," dodal.