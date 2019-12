Partizánske plánuje v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Partizánske 11. decembra (TASR) - Mesto Partizánske plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 20,10 milióna eur. Mesto plánuje v budúcom roku viac šetriť, čím chce čiastočne vykryť zvýšené výdavky súvisiace s novou legislatívou. Návrh rozpočtu na rok 2020 schválili na svojom rokovaní v utorok (10. 12.) tamojší mestskí poslanci.



Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 20.106.359,95 eura, výdavky si naplánovalo mesto v rovnakej výške.



Mesto budúci rok počíta s príjmom podielových daní vo výške približne 8,75 milióna eur. "Budúci rok tým, že parlament prijal niektoré novely zákonov, ktoré zvyšujú príjmy občanov a znižujú dane platené do štátneho rozpočtu, predpokladáme, že nárast podielových daní v budúcom roku bude len o približne 285.000 eur v porovnaní s rokom 2019," uviedla prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.



Rozpočet mesta podľa nej na druhej strane počíta so zvýšenými výdavkami, ktoré sa týkajú zimnej údržby chodníkov, obedov zadarmo či zvyšovania platov v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy. Radnica ich vyčíslila na sumu vo výške viac ako 1,3 milióna eur, čo zvýšenie podielových daní nepokryje. "My sme sa vybrali cestou aj zvýšenia príjmov, aj zníženia výdavkov. Dane z nehnuteľností sa zvýšia približne o 40 percent, zároveň sme znížili výdavky mesta vo viacerých položkách," vysvetlila Jakubíková.



Mesto pristúpilo k redukcii grantových schém, ako i podpory jednotlivým právnickým osobám. "Ideme aj do rozpočtu jednotlivých mestských organizácií, aby sme niečo ušetrili a všetci sa spolupodieľali na procese šetrenia. Toto šetrenie bude znamenať aj menší rozvoj mesta. Pokryjeme to najnevyhnutnejšie tak, aby sme nemuseli zaťažovať občanov nad rámec," doplnil primátor Jozef Božik.



Radnica plánuje v budúcom roku investície vo výške približne 2,059 milióna eur, financovať ich chce z vlastných zdrojov, rezervného fondu a dotácií. Okrem iného počíta so zlepšením energetickej hospodárnosti základných škôl (ZŠ) Malinovského a Radovana Kaufmana, revitalizáciou vnútrobloku na sídlisku Luhy I, výstavbou chodníkov vo Veľkých Bieliciach a Návojovciach či rekonštrukciou ľadovej plochy v hokejovej hale. Väčšina mestských častí bude mať na svoje investície vyčlenených v lokálnom rozpočte 20.000 eur, Návojovce a Malé Bielice 10.000 eur.