Počet obyvateľov v Partizánskom medziročne mierne klesol

Partizánske 13. januára (TASR) - Počet obyvateľov Partizánskeho medziročne mierne klesol. Kým k 1. januáru 2021 žilo v meste 21.527 ľudí, k 1. januáru tohto roka ich bolo 21.291. TASR o tom vo štvrtok informovala Martina Skaličanová z Mestského úradu v Partizánskom.



V meste žilo počas minulého roka viac žien ako mužov. Žien bolo 9815 a mužov 8819. Medzi deťmi, naopak, dominovali chlapci, ktorých bolo 1340, dievčat tam žilo 1317. Bez trvalého pobytu v meste evidovala radnica 898 ľudí.



Najviac obyvateľov mala mestská časť Centrum-Baťovany, kde žilo 4540 ľudí, najmenej Návojovce s 437 obyvateľmi. Medzi Partizánčanmi dominovali obyvatelia vo vekovej štruktúre od 18 do 60 rokov, najmenej obyvateľov bolo od nula do troch rokov.



Počas minulého roka sa do Partizánskeho prisťahovalo 213 ľudí, odsťahovalo sa z neho 335 obyvateľov. Vlani sa narodilo 157 Partizánčanov, zomrelo 300 ľudí. Na prechodnom pobyte evidovala radnica 541 obyvateľov.



Počet obyvateľov Partizánskeho kontinuálne klesá už niekoľko rokov, pre porovnanie, v roku 2014 ich žilo v meste 23.278.