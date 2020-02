Partizánske podporí činnosť športových klubov a združení

Partizánske 25. februára (TASR) - Partizánske tento rok podporí činnosť športových klubov a občianskych združení na území mesta sumou 160.000 eur. Ďalšie finančné prostriedky samosprávy budú smerovať na podporu vzdelávania, kultúry či sociálnej oblasti. Rozhodli o tom tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



"Podobne ako iné mestá aj Partizánske prišlo o peniaze, takže sme museli krátiť výšku dotácií. Dotácie sme krátili napríklad rybárom, športovým klubom, ale aj organizáciám, ktoré pôsobia v oblasti kultúry alebo školstva. Sumy boli upravené, ale napriek tomu všetkému ani jeden klub nie je v stave, že by nebol podporený," skonštatoval primátor Jozef Božik.



Najväčšie dotácie podľa neho idú do štyroch klubov, a to je Futbalový klub Tempo Partizánske, Hokejový klub Iskra Partizánske, Florbalový klub Harvard Partizánske a Hádzanársky klub Slávia Partizánske. "Sú to kluby s najväčšou históriou, s najväčšou početnosťou detí a mládeže, majú najvýznamnejšie výsledky na celoslovenskej úrovni, hrajú najvyššie súťaže, kde reprezentujú naše mesto," zdôvodnil.



Samospráva na základe rozhodnutí mestskej rady a komisií pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) podporí aj sociálnu oblasť sumou 12.000 eur, kultúru dotáciou 17.000 eur a vzdelávanie sumou 12.000 eur. Spolu tak z rozpočtu mesta pôjde na podporu združení a klubov suma 219.000 eur.



Kým do minulého roka MsZ rozhodovalo o dotáciách len od výšky 16.600 eur, po novom schvaľovali poslanci všetky dotácie pre kluby a organizácie. "Ide o väčší rozmer participácie a transparentnosti tak, aby každý jeden poslanec mohol povedať, že svojím hlasovaním podporil mládežnícku, detskú alebo športovú aktivitu na území mesta," dodal primátor.



O dotáciu zo strany mesta prejavilo záujem 55 žiadateľov. Od samosprávy chceli na realizáciu svojich 115 aktivít sumu 308.429 eur. Najviac žiadostí, a to 19, prišlo na mesto od športových klubov a združení. Výšku dotácií pre kluby si verejnosť môže pozrieť v mestských periodikách a na internetovej stránke mesta.