Partizánske podporí dotáciami viacero oblastí

Partizánske 25. februára (TASR) - Samospráva Partizánskeho opäť podporí dotáciami organizácie, ktoré sa podieľajú na rozvoji mesta. Najväčšia suma pôjde na oblasť športu. Radnica oproti minulému roku poskytne financie v nižšom objeme, odôvodnila to výpadkom príjmu z podielových daní. Prerozdelenie dotácií schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok. Radnica avizovala, že po schválení záverečného účtu chce dotácie dofinancovať.



Samospráva v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) celkom dostala žiadosti o poskytnutie dotácie na tento rok od 54 žiadateľov v celkovej sume 342.455 eur. Pripomenula, že mestské zastupiteľstvo vlani v decembri schválilo rozpočet pre limit mestskej rady a MsZ v sume 168.000 eur.



Návrhom na prerozdelenie dotácií sa zaoberali i komisie pri MsZ. "Celkovo ide o objem takmer 170.000 eur, najväčší objem - 132.000 eur - ide na podporu detského a mládežníckeho športu," konkretizoval primátor Jozef Božik. Pre žiadateľov - právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov v rámci oblasti sociálnych vecí mesto prerozdelí 10.000 eur, v rámci oblasti kultúry 16.000 eur a vzdelávania 10.000 eur.



Dotácie na rok 2025 mesto oproti minulým rokom znížilo z dôvodu očakávaného nižšieho príjmu podielových daní. "Všetky dotácie, ktoré išli do jednotlivých oblastí, boli krátené o 20 percent. Zároveň chcem predznamenať, že robíme spolu s mojím tímom všetko pre to, aby sme na aprílové zastupiteľstvo, keď budeme schvaľovať záverečný účet, predložili návrh, ako tieto dotácie ešte dofinancovať," priblížil Božik.



Financie na pôvodné navýšenie krátených dotácií by sa mestu podľa neho malo podariť získať vďaka efektívnemu riadeniu, získaniu mimorozpočtových zdrojov, tiež 50 miliónov eur na dofinancovanie samospráv na Slovensku, peňazí na zabezpečenie opatrovateľskej služby a nižšej ceny za energie.



Primátor avizoval, že mesto chce dofinancovať aj prevádzku športovísk. "Na športoviská sme v minulom roku vynaložili viac ako 400.000 eur a chceme sa k tomu vrátiť," doplnil s tým, že samospráva sa chce rovnako vrátiť i k participatívnemu rozpočtu.