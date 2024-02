Partizánske finačne podporí vzdelávacie exkurzie

Partizánske 29. februára (TASR) - Mesto Partizánske zafinancuje z Fondu na podporu tematického vzdelávania ďalšie exkurzie. Školáci zo základných a stredných škôl v meste budú môcť po novom navštíviť Múzeum Jana Amosa Komenského v Uherskom Brode a Slovenské národné divadlo (SND).



Zaradenie nových exkurzií schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň v rámci aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Partizánske.



Exkurziu do Múzea J. A. Komenského zaradilo mesto do VZN na základe žiadosti pedagogičky Strednej odbornej školy (SOŠ) J. A. Baťu Jany Žiškovej. Argumentovala, že exkurzia prispeje k prehĺbeniu vedomostí a odborných poznatkov najmä u žiačok odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorý SOŠ otvorila v školskom roku 2021/2022. Exkurzia môže podľa pedagogičky rozšíriť všeobecné poznatky aj ostatným žiakom - dozvedia sa o zaujímavej a inšpiratívnej osobnosti, ktorá svojimi názormi predbehla svoju dobu.



Žiaci budú môcť po novom absolvovať i exkurziu do SND v Bratislave, a to na základe iniciatívy primátora Jozefa Božika, podľa ktorého ide o jednu z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Slovenska.



Vznik Fondu na podporu tematického vzdelávania iniciovala samospráva v roku 2016, financie z neho získajú školy na exkurzie do múzeí v Seredi, Banskej Bystrici, na návštevu Košarísk či Uhrovca, prírodovedeckých parkov v Košiciach, Ostrave či CERN-u vo Švajčiarsku. Limit na jednu exkurziu je 500 eur.