Partizánske ponúkne obyvateľom novú službu v podobe sociálneho taxíka

Partizánske 28. apríla (TASR) - Mesto Partizánske ponúkne obyvateľom novú sociálnu službu. Sociálny taxík bude prevádzkovať Slovenský Červený kríž (SČK), územný spolok Topoľčany. Využiť ho budú môcť ťažko zdravotne postihnutí, ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu i seniori od mája.



Spoluprácu mesta so SČK, ako i dotáciu vo výške 10.000 eur na prevádzku sociálneho taxíka odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



"Sociálny taxík bude k dispozícii od 1. mája, bude k dispozícii všetkým občanom, ktorí majú nejaký zdravotný postih a zároveň všetkým seniorom," uviedol primátor Jozef Božik.



Cena za jazdu bude podľa neho vo výške jedného eura, pričom sociálny taxík bude jazdiť len na území mesta, najďalej pôjde do katastra Malých Krštenian, kde sídli nemocnica s poliklinikou. "Služba bude k dispozícii každý pracovný deň od 6.30 h do 14.30 h," doplnil.



Službu sociálnej pomoci bude robiť mesto na polovicu so SČK, ten dodáva motorové vozidlo s plošinou, ktoré získal sponzorsky. Mesto bude dotovať 90 percent nákladov na mzdu zamestnanca, desať percent pôjde z ušetrených peňazí z platu primátora, dodal Božik.